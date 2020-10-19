شاهد بالصور.. إنهيار مخيف لأرضية برج تجاري في السعودية

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عدن - نيرة ابو خليفة - نشرت حسابات سعودية، صورًا ومقاطع فيديو، لانهيار مخيف لأرضية برج تجاري في الخُبر، شرقي السعودية.
وذكرت الحسابات، أن برج السعيد في حي الراكة بالخبر، شهد انهيار مواقف السيارات، دون حديث حتى الآن، عن إصابات بشرية جراء الحادث.
جديد أخبار دوت الخليج:
وتسبب الانهيار في إتلاف العديد من السيارات التي كانت متوقفة بالقرب من البرج، فيما لم يعرف بعد سبب الإنهيار حتى الآن.
وكشفت حسابات أخرى، أن الانهيار وقع على طريق الملك فهد “ الخبر الدمام “ السريع
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