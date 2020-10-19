بتهمة الإساءة لقطر.. السجن 7 سنوات لكاتب كويتي شهير.. (الأسم + صورة)

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عدن - نيرة ابو خليفة - قضت محكمة الجنايات في الكويت، يوم الأحد؛ بحبس الكاتب فؤاد الهاشم 7 سنوات نافذة في قضية الإساءة لدولة قطر. جديد أخبار دوت الخليج: وقالت وسائل إعلام محلية؛ إن الحكم الصادر عن محكمة الجنايات، قضى بسجن الهاشم ”7 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة الإساءة الى قطر والجيش القطري“.

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