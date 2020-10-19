لا يمكنني تخيل الاستحمام بدونك.. أحلام ونجلها يثيران موجة جدل واسعة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

وأعادت الفنانة نشر التغريدة مع التعليق: "نعم حبيبي من ذي سعيدة الحظ والبخت؟ أكيد أنا صح امي؟". وتفاعل معها الكثير من المتابعين الذين أشادوا بطرافة أحلام وابنها وخفّة ظلّهما. يُشار إلى أن أحلام استعادت أخيراً ذكرى ألبومها الأول حيث نشرت صورة له على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وأرفقتها بتعليق أوضحت فيه أن الألبوم صدر بتاريخ 12 تشرين الأول (أكتوبر) من العام 1995، حيث كتبت: "حدث في مثل هذا اليوم‬ صدور أول ألبوم غنائي 12-10 -1995. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: ممثلة تركية شهيرة تعترف بممارسة الجنس خلف كواليس المسلسل بفستان شفاف وفاضح.. سمية الخشاب تشعل انستجرام منة عرفة ترمي شباكها حول أبو هشيمة والجمهور: هل سيغدر بياسمين صبري؟ شاهد الفيديو الذي هز كافة أنحاء العراق واشعل مواقع التواصل الإجتماعي جومانا مراد تكشف سبب إخفائها خبر حملها وخوفها في "خيانة عهد" بالمايوه.. نيللي كريم تستعرض جسدها من الخلف وتثير المتابعين أب يغتصب إبنته المراهقة بمشاركة شقيقها.. وطفلها الرضيع يكشف التفاصيل (فيديو) من هي المرأة الحسناء التي عينها الملك سلمان اليوم بمنصب كبير؟ صور شاهد.. إطلالات ساخنة لياسمين صبري بالجينز الضيق والمقطع (صور) رهف القنون تفاجئ الجمهور بصور جديدة وتتحدث عن ربح وخسارة.. شاهد عاجل.. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية هامة وزير التعليم السعودي: هذه آلية توزيع الدرجات السعودية.. بيع "فرخ شاهين" بأكثر من نصف مليون ريال في مزاد الصقور الخطوط السعودية تعلن جدول تشغيل جميع الرحلات الدولية بالملابس الداخلية.. صورة مسربة لياسمين صبري تشعل منصات التواصل واليوم ولله الحمد أكمل 25 سنة ويوبيل فضي أشكر الله أولاً ثم الشكر لبلادي ‫الإمارات‬ على دعمها لمسيرتي ومن ثم شكر لأهلي وزوجي ودعمه المستمر لي ولكل من دعمني وشجعني من شعراء وملحنين وموسيقيين وجمهور آمن بموهبتي". واللافت أن غلاف الألبوم تضمن صورة قديمة لأحلام حازت إعجاب الكثيرين.

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