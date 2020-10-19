الكشف عن مفاجآت جديدة وصادمة في واقعة جزار البراجيل

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

وقائع جديدة كشفتها التحقيقات المكثفة لجهات التحقيق، ارتفع عدد السيدات اللاتي ظهرن فى فيديوهات "جزار البراجيل"، وجرى تحديدهن إلى 25 سيدة، وذلك بعدما حددت جهات التحقيق وأجهزة الأمن، 8 سيدات جدد، مارسن الرذيلة مع "جزار البراجيل"، وظهرن فى فيديوهات، كان يصورها بنفسه، أثناء وبعد العلاقة، وجار ملاحقتهن.

وقال مصادر مطلعة، إن السيدات اللاتي ظهرن مع المتهم، ارتكبن جرائم ممارسة الفجور والدعارة، ويحق للنيابة العامة إلقاء القبض عليهن بذات الاتهام، وأن محكمة الجنح، تختص بنظر تلك الجرائم، فضلا عن كونهن متهمات بالزنا، وذلك حال تقدم أزواجهن ببلاغات ضدهن بإتهام صريح بالزنا.

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ووفقا لقانون العقوبات الذي نصّ على أنه فى حال إدانة الزوجة بالزنا، تُعاقب بالحبس لمدة سنتين، كما نص القانون ذاته على معاقبة شريك الزوجة بنفس العقوبة، وتختص محكمة الجنح بنظر هذه الدعاوى.. وأكدت المصادر أن الأجهزة القضائية المختصة لم تتلق أي بلاغ ضد أي من الـ 25 سيدة، بإتهام الزنا، حتى الآن. حسبما نشر موقع "الوطن"

وخضع الجزار المتهم لتحقيقات مكثفة حول الفيديوهات التى تحفظت عليها أجهزة الأمن وفحصتها، وتم سؤاله عن مكان تصويرها، وبيانات السيدات اللاتي ظهرن معه خلال ممارسة الجنس.

وأدعى المتهم، خلال مناقشته والتحقيقات التى جرت معه، عدم معرفته ببيانات السيدات سوى الاسم الأول لكل واحدة منهن، وفي الغالب كان بعضهن يستعمل اسما حركيا، وسجلت جهات التحقيق، اعترافا للمتهم بظهوره في 4 مقاطع فيديو أثناء إقامته مع سيدة، إذ أكد أنها كانت زوجته عرفيا، وأنه يحب تصوير العلاقة الحميمة.



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