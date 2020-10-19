محمد رمضان ينشر المقطع المحذوف من أغنية نمبر وان.. شاهد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

نشر الفنان المصري ​محمد رمضان​ فيديو جديدا من أغنيته "نمر وان​" كاشف من خلاله عن المقطع المحذوف منها. وظهر رمضان في الفيديو الذي نشره عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وهو يمارس تمارين الرياضية على أنغام "نمبر وان"، وجاءت كلمات الجزء المحذوف: "الساحة ولعت لما أنا ظهرت ردمت على الكل وعبرت طلعت على القمة وربعت عملت الباسوورد وشخبطت". للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: الكشف عن مفاجآت جديدة وصادمة في واقعة جزار البراجيل الكويت ليست للدعارة.. مي العيدان تجلد مشهورات بعد طرد إعلامية لبنانية لا يمكنني تخيل الاستحمام بدونك.. أحلام ونجلها يثيران موجة جدل واسعة ممثلة تركية شهيرة تعترف بممارسة الجنس خلف كواليس المسلسل بفستان شفاف وفاضح.. سمية الخشاب تشعل انستجرام منة عرفة ترمي شباكها حول أبو هشيمة والجمهور: هل سيغدر بياسمين صبري؟ شاهد الفيديو الذي هز كافة أنحاء العراق واشعل مواقع التواصل الإجتماعي جومانا مراد تكشف سبب إخفائها خبر حملها وخوفها في "خيانة عهد" بالمايوه.. نيللي كريم تستعرض جسدها من الخلف وتثير المتابعين أب يغتصب إبنته المراهقة بمشاركة شقيقها.. وطفلها الرضيع يكشف التفاصيل (فيديو) من هي المرأة الحسناء التي عينها الملك سلمان اليوم بمنصب كبير؟ صور شاهد.. إطلالات ساخنة لياسمين صبري بالجينز الضيق والمقطع (صور) رهف القنون تفاجئ الجمهور بصور جديدة وتتحدث عن ربح وخسارة.. شاهد عاجل.. الملك سلمان يصدر أوامر ملكية هامة بالملابس الداخلية.. صورة مسربة لياسمين صبري تشعل منصات التواصل ​​​​​​من جانب آخر، أعلن محمد رمضان أنه سيخوض السباق الرمضاني لعام 2021 بمسلسل "موسى" بعدما قرر تأجيل مسلسل "الإمبراطور" الذي كان سيجسد فيه شخصية الممثل الراحل أحمد زكي الى وقت لاحق. https://www.instagram.com/p/CGc4rvvBG1y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGc4rvvBG1y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws) on Oct 17, 2020 at 9:30am PDT

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