نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر رنا شميس تتعرض لحادثة إختطاف من مقر عملها.. تفاصيل مثيرة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

بعد النجاح الكبير الذي حققته الفنانة السورية “رنا شميس” في مسلسل”مقابلة مع السيد آدم” تشارك في بطولة عمل جديد.

ووفق ما تم رصده ستكون شميس بطلة المسلسل الذي أعلن عنه المخرج السوري باسل الخطيب ويحمل إسم “لأخر العمر”.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

هيا مرعشلي توضح حقيقة خطوبتها من ناصيف زيتون

محمد رمضان ينشر المقطع المحذوف من أغنية نمبر وان.. شاهد

الكويت ليست للدعارة.. مي العيدان تجلد مشهورات بعد طرد إعلامية لبنانية

لا يمكنني تخيل الاستحمام بدونك.. أحلام ونجلها يثيران موجة جدل واسعة

ممثلة تركية شهيرة تعترف بممارسة الجنس خلف كواليس المسلسل

بفستان شفاف وفاضح.. سمية الخشاب تشعل انستجرام

منة عرفة ترمي شباكها حول أبو هشيمة والجمهور: هل سيغدر بياسمين صبري؟

شاهد الفيديو الذي هز كافة أنحاء العراق واشعل مواقع التواصل الإجتماعي

جومانا مراد تكشف سبب إخفائها خبر حملها وخوفها في "خيانة عهد"

بالمايوه.. نيللي كريم تستعرض جسدها من الخلف وتثير المتابعين

أب يغتصب إبنته المراهقة بمشاركة شقيقها.. وطفلها الرضيع يكشف التفاصيل (فيديو)

من هي المرأة الحسناء التي عينها الملك سلمان اليوم بمنصب كبير؟ صور

شاهد.. إطلالات ساخنة لياسمين صبري بالجينز الضيق والمقطع (صور)

رهف القنون تفاجئ الجمهور بصور جديدة وتتحدث عن ربح وخسارة.. شاهد

بالملابس الداخلية.. صورة مسربة لياسمين صبري تشعل منصات التواصل

وفي تفاصيل شخصيتها ستقدم شميس دور الصحفية التي تتعرض لحـادثة إختطـاف من مكان عملها.

ويصور العمل تكاتف الإعلام مع القوة الأمنية في سورية خلال الازمة السورية منذ عشر سنوات.

كما سيكون الفنان السوري وائل رمضان في بطولة العمل ويؤدي دور العقيد عيسى الذي يعمل على تحريرها.

ويعتبر مسلسل “لآخر العمر” الذي يخرجه باسل الخطيب هو ثاني عمل من انتاج التلفزيون السوري بعد مسلسل “حارس القدس”.

الجمهور انتقـد فكرة العمل، وسط مطالبات بالإبتعاد عما يخص السياسية والإهتمام بشؤون الموطن السوري في ظل الظروف المعيشية الصعبة والتركيز عليها.

الجدير بالذكر أن رنا شميس ستكون بطلة مسلسل “مقابلة مع السيد آدم” الجزء الثاني،بعد أن اعتذر أبطاله عن المشاركة من بينهم غسان مسعود ومحمد الأحمد.

خاصة وأنها قدمت شخصية ديالا عباس الذي أثارت غضب الجمهور بتصرفاتها السلبية، واستطاعت إقناع المشاهدين ببراعتها.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام