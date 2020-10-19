بطل وادي الذئاب مراد علم دار في ورطة كبيرة بسبب زوجته

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

قالت وسائل اعلام تركية إن الممثل التركي “نجاتي شاشماز”، الشهير بالعالم العربي باسم “مراد علم دار”، قد يواجه السجـ.ن لمدة 12 عام بسبب زوجته “ناجيهان كاشكجي” بعد أن إستطاع أن يخـترق هاتفها.

حيث تم إختـراق حساب الوتساب الخاص بها، والحصول على مراسلتها، وعلى مقاطع صوتية دون أن تعلم زوجته.

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ناجيهان زوجة الممثل نجاتي (مراد علم دار) تقدمت بدعوة ضده إلى المحكمة والتي قد تتسبب بحـ.بسه مدة طويلة تصل إلى 12 عام.

وبرر ذلك نجاتي شاشماز لتقديم أدلة دامغة للمحكـ.مة بعظ ان قدم دعوة ضد زوجته بتهـ.مة الخـ.يانة، ولذلك تأخرت إجراءات الطلاق.

الجدير بالذكر أن هناك خـلافات حدثت مؤخراً بعد دعوة الطـ.لاق بين مراد علم دار وزوجته حين كان مسافر وعاد إلى البلاد.

فطلب من زوجته رؤية أولاده لكنها رفضت أن تجمعه بهم خـ.وفاً منه عليهم حتى يخضع للحجر الصحي والتأكد من سلامته إن كان مصـ.اب بفيروس كورونا.

الجدير بالذكر أن هناك خـ.لافات حدثت مؤخراً بعد دعوة الطـ.لاق بين مراد علم دار وزوجته حين كان مسافر وعاد إلى البلاد.

فطلب من زوجته رؤية أولاده لكنها رفضت أن تجمعه بهم خـ.وفاً منه عليهم حتى يخضع للحجر الصحي والتأكد من سلامته إن كان مصـ.اب بفيروس كورونا.



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