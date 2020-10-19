شاب سعودي يترك العمل في أحد البنوك لسبب “مفاجئ” .. وزوجته المغربية تحقق حلمه! ــ فيديو

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف شاب سعودي بمحافظة عنيزة، عن قصة نجاحه في تأسيس مشروعه الخاص بمساعدة زوجته المغربية، وتركه العمل بأحد البنوك من أجل تحقيق حلم والدته بشراء منزل لها.

وفي تقرير لقناة “الإخبارية”، قال الشاب مساعد الدهيش، إنه ترك وظيفته بأحد البنوك لزيادة دخله بعدما طلبت منه والدته شراء منزل لها، مشيراً إلى أنه استغل موهبته في تحضير الطعام وتحديداً طبخ “المقلوبة”.

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وأوضح أنه استطاع جمع مبلغ لشراء محل له بدين آجل، مبيناً أن زبائنه يأتون إليه من البكيرية والرياض وتبوك وعرعر.

وأشار إلى أنه يرغب في التوسع بمشروعه وتحقيق حلم والدته، وكذلك المساهمة في تأسيس جمعية عنيزة لتنظيف المساجد وصيانتها، داعياً الجميع إلى عدم الاستسلام والعمل بإخلاص.

من جانبها، عبرت زوجة الشاب مساعد الدهيش عن سعادتها بنجاحه، مشيرةً إلى أن سر الوقوف مع زوجها هو إحضاره أسرتها لأداء العمرة.