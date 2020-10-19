نشكركم على قرائتكم خبر مقاتلات التحالف توجه ضربة جديدة وموجعة للحوثيين في صعدة وتفوز بهذا ‘‘الصيد الثمين’’ لأول مرة منذ بداية الحرب على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، تدمير محطة اتصالات تابعة لمليشيا الحوثي المتمردة ، بقصف جوي للتحالف العربي في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وذكر المركز الإعلامي لمحور كِتَاف - صعدة في الجيش اليمني، أن "طيران التحالف العربي استهدف محطة إعادة بث تابعة للحوثيين في وادي آل أبو جُبَارة في مديرية كِتَاف (شرقي صعدة)"، مؤكدا "تدمير محطة إعادة البث جراء الاستهداف الجوي".

جديد أخبار دوت الخليج:

من جهة ثانية، أفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، بأن الجيش السعودي شن قصفًا صاروخيا ومدفعيا على قرى آهلة بالسكان في مديرية رَازِح الحدودية غربي صعدة.

وجاء القصف غداة إعلان الجماعة مقتل طفلة في الخامسة من عمرها، وإصابة شقيقتها إثر قصف سعودي مماثل استهدف مديرية بَاقِم الحدودية شمالي صعدة.