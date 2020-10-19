نشكركم على قرائتكم خبر بعد اختفائها منذ وفاة ‘‘رجاء الجداوي’’ الفنانة ميرفت أمين تخطف الأنظار برفقة دلال عبدالعزيز.. شاهد كيف أصبحت (صور) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - بعد وفاة صديقتها المقربة رجاء الجداوي، دخلت الفنانة المصرية ميرفت أمين في حالة حداد، ولم تظهر في أي مناسبة فنية منذ ذلك الوقت.

إلا أن ميرفت حرصت على حضور جنازة الفنان محمود ياسين، والتي شيعت من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر، ودفن جثمانه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.

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الفنانة المصرية حضرت برفقة صديقتها الفنانة دلال عبدالعزيز، وكانت ترتدي ملابس الحداد السوداء، ولفت حجاب باللون الأسود حول رأسها، فيما ارتدت نظارة شمسية، ووضعت كمامة على وجهها.

وكانت الفنانة إلهام شاهين قد كشفت مؤخرا السبب وراء غياب النجمة ميرفت أمين، عن حضور حفل زفاف شقيقها أمير ومنة جاب الله، خاصة أنها من الأصدقاء المقربين لها.

وقالت إلهام، في تصريحات تليفزيونية إنها لا تلوم عليها خاصة أنها تعيش فترة حداد بعد وفاة كل من النجمة شويكار ورجاء الجداوي.

وأضافت إلهام، قائلة:"من وقت وفاة رجاء الجداوي وشويكار هما الاتنين وهي مبتظهرش في أي مناسبة اجتماعية الاتنين كانوا صديقات مقربات جدا منها وهي فعلا في حالة حداد وزعلانة حقيقي وانا مقدرة".