10 أشياء لا بد من تنظيفها يوميا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٢٠ صباحاً (دوت الخليج)

نشرت مجلة “ريدرز دايجست” في نسختها الأسترالية تقريرا استعرضت فيه قائمة بالـ أشياء التي ينبغي تنظيفها بشكل يومي لحماية نفسك من مسببات الأمراض، بما في ذلك فيروس كورونا.

وقالت المجلة، في تقريرها، إن جائحة كوفيد-19 ساهمت في تغيير الكثير من عاداتنا اليومية. وفي حين أن بعض تلك التغيرات مؤقتة، يجب أن يستمر التعقيم المنتظم لمنازلنا على الدوام.

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ولعل ذلك ما أكدته خبيرة المنتجات الاستهلاكية كارولين فورتي. التي قالت إن “التنظيف المتكرر للأسطح التي نلمسها باستمرار وسيلة فعالة لوقف انتشار الجراثيم، سواء خلال الجائحة أو عند مرض أي أحد في المنزل”.

وفيما يلي، بعض الأسطح التي يجب أن يتم تنظيفها كل يوم. حتى بعد انتهاء الجائحة وعودة الحياة لطبيعتها:

اليدين

قد يبدو ذلك من المسلّمات، لكن الخبراء يتفقون على أن غسل اليدين بشكل متكرر هو أفضل طريقة للوقاية من فيروس كورونا والكثير من الأمراض الأخرى. وكما قال الدكتور الخبير في الطب الوقائي بوريس لوشنيك: “الأيدي هي أول وأهم” سطح “يجب تنظيفه لحماية أنفسنا من العدوى”. وتوصي المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بغسل اليدين عدة مرات يوميا بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية .أو باستخدام مطهر لليدين يحتوي على 70 في المئة على الأقل من الكحول.

مقابض الأبواب

ذكرت المجلة أنه يسهل تحديد الأسطح التي يجب تعقيمها يوميًا، فكلما زادت وتيرة لمسها. زادت الحاجة لتنظيفها. وتعد مقابض الأبواب من أكثر الأسطح التي نلمسها يوميا، لذلك ينصح الخبراء بتنظيفها بالماء والصابون أولاً لإزالة الأتربة والأوساخ. ثم مسحها بمنديل أو رذاذ معقم – مثل المُبيض أو أي منتج يحتوي على نسبة 70 في المئة من الكحول أو أعلى. للتأكد من فاعلية التعقيم. اترك المنتج ليجف في الوقت الموصى به على الملصق.

مقود السيارة

عندما قام تاجر التجزئة البريطاني للسيارات “موتور بوينت” بتحليل 20 بقعة داخل السيارات. وجد أن المقود كان أعلاها تركيزا بالجراثيم. قد تفي المناديل المبللة المعقمة بالغرض لتنظيف معظم الأسطح داخل سيارتك، لكن موقع “سي نت” اقترح استخدام مناديل مميزة عند تنظيف المقاعد الجلدية في سيارتك أو شاشات اللمس. ولتجنب إعادة الأمراض إلى السيارة أثناء الخروج والتنقل. توصي فورتي باستخدام معقم اليدين قبل لمس الأسطح الداخلية فيها.

مفاتيح الإنارة

أوردت المجلة نتائج بحث جديد تشير إلى أن كوفيد-19 قد يعيش لمدة يومين إلى ثلاثة أيام على الأسطح البلاستيكية. والحديد المقاوم للصدأ مثل مفاتيح الإنارة. امسح مفاتيح الإضاءة بالماء والصابون أولاً، ثم بمنتج تعقيم منزلي.

مقابض الأجهزة المنزلية

غالبًا ما يتم إهمال مقابض الأجهزة المنزلية الشائعة مثل الثلاجات وغسالات الصحون والأفران وأجهزة الميكروويف. ولكنها قد تعج بالجراثيم والفيروسات مثل فيروس كورونا، لذلك يوصي الخبراء بتنظيفها بانتظام. فاتبع نفس بروتوكول تنظيف مفاتيح الإضاءة ومقابض الأبواب.

منضدات المطبخ

يجب أن يصبح تطهير منضدات المطبخ والمغسلة جزءا أساسيا من روتين التنظيف الخاص بك، حتى بعد انتهاء جائحة كوفيد-19. يمكن لجرعة 3 في المئة من بيروكسيد الهيدروجين تثبيط الفيروس في غضون ثماني دقائق، وذلك وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض. من خلال وضعه مباشرة على أي أسطح تلامس الطعام مثل مغسلة المطبخ وأسطح العمل، وتركه لمدة 10 إلى 15 دقيقة تقريبا قبل فرك المنطقة وشطفها بالماء. كما يقترح المركز ارتداء القفازات وغسل يديك قبل التنظيف وبعده.

الهواتف المحمولة

أشارت المجلة إلى أن هاتفك الذكي من أكثر ممتلكاتك المليئة بالجراثيم – ويمكن أن يكون بؤرة لأمراض. مثل فيروس كورونا وفقا لمراجعة مؤلفات علمية حديثة. لتعقيم هاتفك بشكل صحيح، ينصح بمسحه بقطعة قماش جافة وناعمة للتخلص من الأوساخ والغبار والبصمات. ثم استخدام المناديل أو البخاخات التي تحتوي على 70 في المئة على الأقل من الكحول لتطهير الشاشة. وذلك ينطبق أيضا على الأجهزة اللوحية وأي شاشة تعمل باللمس في المنزل.

الأرضيات

يوصي مركز السيطرة على الأمراض بمسح أرضيات البلاط بمزيج من كوب واحد من المبيض و20 لترًا من الماء. أما بالنسبة للأرضيات المسامية مثل الخشب الصلب، فمن الأفضل استخدام قطعة قماش مبللة معقمة أو خليط من الخل والماء بدلاً من المبيض. لأنه يمكن أن يزيل طلاء الأرضية. ويمكن أن يلتقط السجاد بدوره المواد المسببة للحساسية مثل عث الغبار والعفن وكذلك الفيروسات. لذلك يجب عليك تنظيفه بالمكنسة الكهربائية أسبوعيا وغسله بالماء الدافئ قبل التجفيف.

بطاقات الائتمان

يجب تعقيم الأغراض التي تحملها معك في الخارج عادةً، مثل بطاقات الائتمان والمفاتيح والمحافظ، بشكل متكرر لإبعاد الأمراض مثل كوفيد-19. فبعد تمرير بطاقتك، امسحها سريعا بالمعقم، خاصةً إذا لامسها المحاسب. وكما قال الدكتور لوشنيك: “قد يكون من المستحيل تنظيف وتعقيم جميع الأسطح التي نلمسها. ولكن فكر فيما تلمسه يداك بشكل يومي وقم بإيلاء أهمية خاصة لتلك الأسطح”.

لوحات المفاتيح

تعد لوحة مفاتيح الكمبيوتر أحد أكثر الأسطح قذارة في منزلك. لذا من أجل الحفاظ على صحتك – وسلامة جهازك – يُفضل تنظيفها يوميا. ويوصى بإزالة أي جزيئات حطام عالقة بين المفاتيح باستخدام منفضة الهواء أو قلب لوحة المفاتيح رأسًا على عقب وهزها برفق. ثم قم بتنظيف المفاتيح بسائل معقم، مع التأكد من جفاف لوحة المفاتيح تمامًا قبل إعادة توصيلها أو إعادة تشغيل الكمبيوتر. قد تختلف التعليمات اعتمادًا على الجهاز. لذا تحقق من إرشادات الشركة المصنعة لمعرفة أي المنتجات أفضل للاستخدام.

