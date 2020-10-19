نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شاهد ما فلعه نجل محمود ياسين مع ليلى أحمد زاهر في عزاء والده على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

قدم الفنان أحمد زاهر، وابنته الفنانة ليلى، واجب العزاء للفنان عمرو محمود ياسين، في وفاة والده الراحل محمود ياسين. وفي لقطة عفوية، التقطتها كاميرا "اليوم السابع"، قبّل عمرو محمود ياسين، ليلى أحمد زاهر، من رأسها، أثناء تقديمها واجب العزاء. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: بطل وادي الذئاب مراد علم دار في ورطة كبيرة بسبب زوجته هيا مرعشلي توضح حقيقة خطوبتها من ناصيف زيتون محمد رمضان ينشر المقطع المحذوف من أغنية نمبر وان.. شاهد الكويت ليست للدعارة.. مي العيدان تجلد مشهورات بعد طرد إعلامية لبنانية لا يمكنني تخيل الاستحمام بدونك.. أحلام ونجلها يثيران موجة جدل واسعة ممثلة تركية شهيرة تعترف بممارسة الجنس خلف كواليس المسلسل بفستان شفاف وفاضح.. سمية الخشاب تشعل انستجرام منة عرفة ترمي شباكها حول أبو هشيمة والجمهور: هل سيغدر بياسمين صبري؟ شاهد الفيديو الذي هز كافة أنحاء العراق واشعل مواقع التواصل الإجتماعي جومانا مراد تكشف سبب إخفائها خبر حملها وخوفها في "خيانة عهد" بالمايوه.. نيللي كريم تستعرض جسدها من الخلف وتثير المتابعين أب يغتصب إبنته المراهقة بمشاركة شقيقها.. وطفلها الرضيع يكشف التفاصيل (فيديو) من هي المرأة الحسناء التي عينها الملك سلمان اليوم بمنصب كبير؟ صور شاهد.. إطلالات ساخنة لياسمين صبري بالجينز الضيق والمقطع (صور) بالملابس الداخلية.. صورة مسربة لياسمين صبري تشعل منصات التواصل وتوفى الفنان محمود ياسين عن عمر يناهز ٧٩ عاما بعد صراع طويل مع المرض. وشارك أغلب نجوم مصر في عزاء الفنان الراحل، الجمعة، والذي أقيم في كومباوند بمدينة الشيخ زايد. واستقبل الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين عزاء والده الفنان الراحل. كما كان في مقدمة مستقبلي العزاء الفنان محمد رياض، زوج الفنانة رانيا محمود ياسين، ابنة الفنان الراحل. وشيعت جنازة محمود ياسين، الخميس، من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بطريق الفيوم. اذا

انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد ما فلعه نجل محمود ياسين مع ليلى أحمد زاهر في عزاء والده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع احداث نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.