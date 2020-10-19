نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر على غرار ياسمين صبري.. نسرين طافش تستعرض سيارتها الفاخرة (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٠٠ مساءً (دوت الخليج)

استعرضت الفنانة نسرين طافش سيارتها الفارهة عبر صفحتها على إنستغرام، لكنها لم تسلم من الانتقادات التي تعرضت لها، والاتهامات التي وُجّهت لها بتقليد الفنانة المصرية ياسمين صبري.

وظهرا طافش داخل سيارة فارهة برفقة قطة، معلقة عليها: “عندما تفكر وتتحدث عن ما تريد ؟ ولماذا تريده ؟ فأنت تبقى في حالة شعورية أكثر عمومية وهذا الوضع هو المفتاح لتحقق نواياك وأحلامك، ركز طاقتك وتفكيرك على ما تريد”.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

محمد صبحي يذكّر منى زكي بما فعلته قبل 29 عاماً (صور)

شاهد ما فلعه نجل محمود ياسين مع ليلى أحمد زاهر في عزاء والده

بطل وادي الذئاب مراد علم دار في ورطة كبيرة بسبب زوجته

هيا مرعشلي توضح حقيقة خطوبتها من ناصيف زيتون

محمد رمضان ينشر المقطع المحذوف من أغنية نمبر وان.. شاهد

الكويت ليست للدعارة.. مي العيدان تجلد مشهورات بعد طرد إعلامية لبنانية

لا يمكنني تخيل الاستحمام بدونك.. أحلام ونجلها يثيران موجة جدل واسعة

ممثلة تركية شهيرة تعترف بممارسة الجنس خلف كواليس المسلسل

بفستان شفاف وفاضح.. سمية الخشاب تشعل انستجرام

منة عرفة ترمي شباكها حول أبو هشيمة والجمهور: هل سيغدر بياسمين صبري؟

شاهد الفيديو الذي هز كافة أنحاء العراق واشعل مواقع التواصل الإجتماعي

جومانا مراد تكشف سبب إخفائها خبر حملها وخوفها في "خيانة عهد"

بالمايوه.. نيللي كريم تستعرض جسدها من الخلف وتثير المتابعين

أب يغتصب إبنته المراهقة بمشاركة شقيقها.. وطفلها الرضيع يكشف التفاصيل (فيديو)

بالملابس الداخلية.. صورة مسربة لياسمين صبري تشعل منصات التواصل

وجاءت سيارة “نسرين” ماركة “فيراري” GTB 488 كوبيه يبلغ سعرها 999.800 درهم إماراتي أي ما يعادل 272.239 دولارا أمريكيا.

وتعتبر السيارة على محرك 78 سعة 3.9 لتر مع شاحن توربيني، مزدوج يولد قوة 661 حصان، وتتسارع السيارة الخارقة من 5 إلى 100 كم /س فى 3 ثوان وتبلغ سرعتها القصوى 330 كم /س.

https://www.instagram.com/p/CGcToM5FF3f/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGcToM5FF3f/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh) on Oct 17, 2020 at 4:04am PDT

وعقب نشر الفنانة لصورتها بالسيارة، انهالت التعليقات عليها، حيث قال إحدى المتابعين: “حابة تاخدي دور الشجرة المتميزة بكلامك المعسول عم فرجينا ثرائك وفى عالم ميتين من الجوع”.

فيما قال متابع آخر: “هو أنا ليه عندي إحساس إنك عاوزة تقلدي ياسمين صبري وبتحاولي كمان تعلي عليها الموضوع واضح هي ظهرت بنفس القطة ونفس شكل العربية مش شرط كل الفنانات تقلد بعضها ولا الموضوع بايخ بصراحة”.

ومن جانب آخر تواصل الفنانة نسرين طافش تصوير مشاهدها الأخيرة في المسلسل الدرامي الجديد “الوجه الآخر”.

وقالت طافش في تصريحات صحفية، أنها ستنتهي من جميع مشاهدها في العمل الأربعاء المقبل.

وتدور أحداث المسلسل حول الزوجين يحيى وسارة اللذين يواجهان صعوبة في الإنجاب، وضغوط عالية على يحيى لتوريطه بعلاقة غرامية معها، وبدء سارة رحلتها للبحث عن أختها فرح بعد تعرض والدهما للاغتيال بواسطة مجهول.

وينتمي مسلسل الوجه الآخر لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وهو بطولة ماجد المصري، ونسرين طافش، وندى موسى، وهبة الأباصيري، أحمد سعيد عبدالغني، محمد على رزق، أحمد سلامة، مادلين طبر، دنيا المصرى، أيمن عزب، عماد رشاد، رانيا شاهين، مفيد عاشور، وحنان سليمان، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام