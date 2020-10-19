محمد صبحي يذكّر منى زكي بما فعلته قبل 29 عاماً (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٣١ مساءً (دوت الخليج )

تعمد الفنان محمد صبحي نشر صورة قديمة للنجمة منى زكي عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي ، تعود الى أكثر من 29 عاما.

وكشف صبحي عن صورة من كواليس مسرحية “بالعربي الفصيح” والتي تمثل أول ظهور للنجمة مني زكي، ويعود تاريخها إلى العام 1991.

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أشار إلى أن الصورة تضم عددا من النجمات في بداية مسيرتهن الفنية، موضحا أن المسرحية لم يتم تصويرها تلفزيونيا.

الصورة تضم النجم محمد صبحي والكاتب الراحل لينين الرملي، مع أعضاء فرقة ستوديو 80 وتتوسطهم النجمة منى زكي التي عرفت طريق الفن بعد اجتيازها اختبارات الانضمام للفرقة.

وضمت أيضا بجوارها الفنانة داليا إبراهيم التي أعلنت اعتزالها الفن مؤخرا وارتداء الحجاب. وكذلك الفنانة كارولين عزمي، وفنان كان يراهن عليه محمد صبحي وقتها اسمه سيد الرومي.

يذكر أن محمد صبحي وجه الدعوة لمنى زكي لحضور حفل تكريمها وذلك بمناسبة مرور نصف قرن على مسيرته الفنية في احتفالية من المقرر تنظيمها أوائل شهر نوفمبر المقبل.

وستكون الفعالية بعنوان “50 سنة فن”، ويكرم خلالها 100 مبدعا ممن ساهموا في هذه المسيرة بالإبداع والنجاح. من بينهن النجمتين شريهان ونيللي واسم زوجته الراحلة نيفين رامز، والفنانة عبلة كامل، والنجمة سيمون.

وتشمل قائمة المكرمين مبدعين من أجيال مختلفة ما بين رفقاء طريق، وأساتذة ومعلمين وتلامذته. منهم المنتجين: محمد عمارة ومحمد فوزي وعمرو الصيفي، والمؤلفين: لينين الرملي ود.يسري خميس ومهدي يوسف ومحمد بغدادي وأيمن فتيحة، أما من المخرجين: أحمد بدر الدين ونور الدمراداش ومحمد فاضل وعادل صادق ومحمد راضي ومدحت السباعي وعمر عبد العزيز، بالإضافة لمهندسي الديكور: د.سمير أحمد ود.صبري عبدالعزيز وحسين العزبي ومحمد الغرباوي.

كما يكرم من الملحنين الذي شاركوا في أعماله بالسينما أو التليفزيون أو المسرح: محمد علي سليمان وياسر عبدالرحمن وعاطف صبحي أما الشعراء الذين سيتم تكريمهم فهم: خيري فؤاد وعبد الله حسن ومصمما الاستعراض حسن عفيفي ومحمد سميح.





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