كل ما عليك معرفته عن العلاقة الحميمية أثناء الحمل

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٤٠ صباحاً (دوت الخليج)

في انتظار المولود الجديد، تتأرجح مشاعر المرأة بين الفرحة للقائه والخوف من ابتعاد زوجها عنها... فالحرص على سلامة الجنين والإلتزام بنصائح الأطبّاء قد يمنعان الزوجين من ممارسة حياتهما الطبيعيّة، ويقفان سدّاً منيعاً في وجه الإتصّال الحميم. وأمام مشاعر يكبحها الخوف وحذر تعيقه الرغبة، تصبح العلاقة الزوجيّة في مهبّ الريح، تتطلّب وعي الزوجين وصبرهما...

"الجميلة" حاورت الاختصاصيّة في الجراحة النسائيّة والتوليد الدكتورة مَي العريس، واطّلعت منها عن الأخطار التي قد تهدّد الحمل نتيجة العلاقة الحميمة.

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- هل العلاقة الحميمة ممنوعة خلال الحمل؟ عندما يكون وضع الحمل جيّداً وصحّة الأم سليمة، لا مانع من ممارسة العلاقة الحميمة بشكل طبيعي. ولكنْ هناك بعض الحالات الخاصّة التي تدفع الطبيب إلى منع الزوجين من الإتصّال الحميم، حفاظاً على صحّة الجنين.

- ما هي هذه الحالات؟ هي حالات مرتبطة بطبيعة جسم المرأة وبمدى تفاعله مع الحمل؛ أي إذا سبق لها أن تعرّضت في حمل سابق إلى بعض المشكلات، كحصول ولادة مبكرة أو الإصابة بتقلّصات في الرحم، أو وضع المشيمة المتقدّمة Placenta previa، وهو وضع تصبح معه المشيمة في الجزء الأسفل من الرحم، الأمر الذي قد يتسبّب بنزيف حادّ عند الولادة. هذا بالإضافة إلى التخوّف من سيلان السائل المحيط بالجنين، أو من الإصابة بنزيف خلال الحمل.

كلّ هذه الأسباب السابق ذكرها تدعو الطبيب إلى منع الزوجين من ممارسة العلاقة.

- هل يمكن أن تتسبّب العلاقة بالإجهاض؟ لا تشكّل العلاقة الحميمة بذاتها سبباً مباشراً للإجهاض، ولكنّ في بعض الأحيان يكون الحمل ضعيفا وقد تتسبب العلاقة بالإجهاض.

- هل يكون الإمتناع طيلة فترة الحمل؟ في حالات النزيف المتكرّر وآلام الرحم المستمرّة، أو في حالة نزول السائل الأميني، يكون الإمتناع طيلة فترة الحمل. أمّا في الحالات الأخرى، فيكون إمّا في الثلث الأوّل أو في الثلث الأخير منه.

- كيف يتأثّر الجنين خلال المجامعة؟ يكون الجنين في داخل الرحم محاطاً بطبقة من السائل الأميني، التي تؤمّن له الحماية اللازمة، بالإضافة إلى عنق الرحم، الذي يظلّ مقفلاً طيلة فترة الحمل السليم.

- ماذا عن رغبة المرأة خلال فترة الحمل؟ خلال هذه الفترة، تزداد رغبة المرأة الجنسيّة، نتيجة التغيّرات الهرمونيّة وارتفاع معدّل الدم في الحوض، بالإضافة إلى زيادة الإفرازات المهبليّة.

كما أنّ العامل النفسيّ يلعب دوراًً كبيراً. فشعور الزوجة بأنّ هذه العلاقة لا تهدف بالضرورة إلى الإنجاب، يشعرها بالسعادة وبالرغبة في الإقتراب من زوجها.

- متى تضعف هذه الرغبة؟ بعض النساء يعاني حالات من الغثيان والدوار في الثلث الأوّل من الحمل، ما يضعف رغبتهنّ في المجامعة. فضلاًً عن احتقان الثديين والشعور الدائم بالحاجة إلى التبوّل.

أمّا في الثلث الأخير، فينمو بطن المرأة، ويزيد ألم ظهرها، ويسيطر عليها الخوف من اقتراب موعد الولادة، وبالتالي تفقد رغبتها في ممارسة العلاقة الحميمة مع زوجها.

- وهل الحالة نفسها تنطبق على الزوج؟ هناك بعض الرجال الذين يتجنّبون الإتصّال جسدياًّ بزوجاتهم، نتيجة اعتقادهم بأنّ هذا الأمر قد يتسبّب بأذيتهنّ أو بأذيّة الجنين. ولكن هذا لا يعني إطلاقاً أنّ رغبته لم تعد موجودة.

- هل هناك بعض الوضعيّات التي يُنصح بتجنّبها أثناء العلاقة؟ في الأشهر الثلاثة الأولى يُسمح بالوضعيّات العاديّة. ولكن مع نموّ الحمل يصبح هذا الوضع مزعجاً وغير آمن، نتيجة الضغط الذي يتسبّب به الرحم الممتلئ على الأوعية الدمويّة. في هذه الحالة، ننصح الزوجين باعتماد الوضعيّة الجانبيّة.

- هل يستطيع الزوجان ممارسة العلاقة الحميمة مباشرةً بعد الولادة؟ بعد وضع الجنين، هناك فترة نزيف ما بعد الحمل المعروفة بـ "النفاس". وهي فترة تتراوح بين الأسبوع والستة أسابيع. بعد انتهاء هذه الفترة، يمكن للزوجين ممارسة حياتهما الزوجيّة بشكل طبيعيّ.

- هل تكون حينها المرأة مستعدّة عاطفيّاً للتجاوب مع زوجها؟ يختلف الوضع بين امرأة وأخرى. فبعض النساء يعاني بعد الولادة حالةً من الاكتئاب المزعج أو الخوف من المسؤولية الجديدة، ما يجعل القدرة على التجاوب مع الزوج أمراً صعباً.

- كيف تصبح رغبة الزوج بعد الولادة؟ قد تنخفض الرغبة عند الرجل في ممارسة العلاقة مع زوجته إذا أسفرت الولادة عن تغييرات مهمّة في جسد المرأة، الأمر الذي قد يصيبه بحالة من التوتّر أو التردّد. كما أنّ انشغال المرأة بمولودها الجديد قد يشعر الزوج بأنّه مهمَل، ما قد يدفعه إلى الإبتعاد عنها.

