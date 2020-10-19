بنفس ملابس عزاء “محمود ياسين”.. شاهد: ”ليلى علوي” تصدم جمهورها بوصلة رقص (فيديو)

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عدن - نيرة ابو خليفة - نشرت الممثلة المصرية ليلى علوي، مقطع فيديو على صفحتها في “فيسبوك”، وهي تغني وترقص على أغنية “بحبه” خلال تواجدها بحفل المطرب عمرو دياب. ولفتت إطلالة ليلى علوي في حفل “دياب” انتباه جمهورها؛ إذ ارتدت نفس الملابس السوداء والمجوهرات التي ظهرت بها في عزاء الممثل محمود ياسين. جديد أخبار دوت الخليج: وتعرضت ليلى علوي، لانتقادات حادة من جانب جمهورها، لا سيما وأنها كانت قبل ساعات من الحفل تبكي في عزاء “محمود ياسين” وبدا عليها الحزن الشديد. لمشاهدة الفيديو: غضغط هنــــــــــــــــا

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