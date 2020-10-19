نشكركم على قرائتكم خبر السعودية تعلن: تم القبض على عدد من مرتكبي الجرائم من بينهم سعوديين و7 يمنيين كانوا يستعرضون بالأسلحة .. والأمن العام يبث الفيديو على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - نشر حساب الأمن العام على موقع “تويتر” فيديو لعدد من الجرائم التي رصدتها الأجهزة الأمنية وتم القبض على مرتكبيها.

وجاء ضمن الجرائم مواطن قام بإتلاف عدداً من أجهزة الرصد الآلي وسرقة تجهيزاتها بتبوك ، وضُبطت بحوزته عدة مسروقات.

جديد أخبار دوت الخليج:

كما ألقت قوات الأمن في حائل ، القبض على مقيمين من الجنسية البنجلاديشية ومقيم من الجنسية المصرية، لقيامهم بالمتاجرة في شرائح الاتصال وتفعيلها، بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم ، وضبطت الأجهزة بحوزتهم ٢٦٩٥ شريحة لشركات اتصالات محلية .

فيما ضبطت قوات الأمن أربعة أشخاص، مواطنين، ومقيمين من الجنسية السودانية ، يقومون بتحويل أموال مجهولة المصدر خارج المملكة، بطرق غير نظامية ، وجرى القبض على الأشخاص الأربعة أثناء شروعهم في تحويل مبلغ قدره ثلاثة ملايين و٢٣٠ ألف ريال ، في الرياض .

الاعتداء على أجهزة الرصد الآلي

وتم القبض أيضا على مواطنين وثمانية مقيمين من الجنسية اليمنية بجدة ، امتهنوا الاعتداء على أجهزة الرصد الآلي وسرقة تجهيزاتها.

كما تم القبض على مواطنين بتهمة السطو على عدة منازل وسرقة ما تقدر قيمته بـ ١٣٦ ألف ريال بالرياض .

ووقع ثلاثة مقيمين من الجنسية اليمنية في قبضة قوات الأمن بالرياض ، كانوا يعتدون عنوة على أحد المطاعم والاستيلاء على مبالغ مالية ومستندات منها .

الاحتيال والنصب على عدد من العمالة الوافدة

وألقت أجهزة الأمن كذلك القبض على مقيمين من الجنسية المصرية يقومان بالاحتيال والنصب على عدد من العمالة الوافدة، والاستيلاء على ما يحملونه من أموال ، وعثر بحوزتهما على مبلغ ٢٣ ألف ريال ، في القصيم .

وأخيراً ، ألقي القبض على ٧ مقيمين من الجنسية اليمنية كانوا يستعرضون بأسلحة بيضاء ومجسمات لأسلحة نارية داخل قاعة أفراح، والتباهي بأفعالهم وتوثيقها ونشرها ، بجدة .

لمشاهدة الفيديو اضغط هنـــــــــــــــــا