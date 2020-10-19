شاهد.. ياسمين صبري ترتدي الحجاب وتعلن إعتزال التمثيل (صورة)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:١١ مساءً (دوت الخليج )

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة ياسين صبري، وهي ترتدي الحجاب، بعد انتشار قرار اعتزالها التمثيل.

وقال رواد مواقع التواصل، إن الصورة تؤكد إعتزال ياسمين صبري، مجال التمثيل واقتصار حضورها على الإطلالات عبر حساباتها في السوشال ميديا.

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وفيما تمنى البعض لها التوفيق والنجاح في حياتها الزوجية ، أبدى عدد من المتابعين استغرابهم من اتخاذها مثل هذا القرار وهي ما زالت في قمة العطاء والنجومية.

وفي السياق ذاته أكد متابعون ، أن الصورة المتداولة قديمة ، وأنه سبق نشرها قبل عدة سنوات ، ولفتوا إلى أنها قد تكون من إحدى مشاهد الفنانة المصرية، في مسلسل ما من مسلسلاتها السابقة ، أو التقطت لها في إطلالة خاصة.

مغردون آخرون قالوا إن الصورة تعود إلى أخر سنة جامعية للفنانة ياسمين صبري، وأنها التقطت لها في مكتب عميد كلية التربية بجامعة القاهرة. حسب قولهم.

وكانت قد ترددت أنباء عن اتفاق ياسمين صبري مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، على اعتزالها الفن والتفرغ لحياتها الشخصية والزوجية ، ومساعدة زوجها في الأنشطة الاجتماعية.

وأكدت الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، اعتذار الفنانة صبري ، عن المشاركة في عدة أعمال درامية عرضت عليها مؤخراً وقبل أن اتخاذها قرار الابتعاد عن التمثيل بصورة حاسمة.

من جانبها كشفت الفنانة ياسمين صبري في تصريح سابق، حقيقة ما أشاعه البعض عن نيتها الاستقرار خارج مصر، بعدما أكدت أنها تحب السفر وقريبا ستعيش خارج مصر، دون أن توضح إن كان الأمر يعني ابتعادها عن مجال التمثيل أم أنها ستغير فقط محل إقامتها.

وقالت ياسمين صبري :“كل ما أشيع في الأيام القليلة الماضية عن نيتي الاستقرار في الخارج غير صحيح بالمرة”، مشيرة إلى أن ما حدث هو فهم خاطئ لإجابتها على بعض أسئلة متابعيها على إنستجرام. فيما تركت موضوع اعتزالها التمثيل دون توضيح حقيقة قرار اعتزالها.





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