نشكركم على قرائتكم خبر مستشار محمد بن زايد يعترف : نريد فوز “ترامب” وهذا ما سيحدث في الخليج لو فاز “بايدن” على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - حالة من القلق تسيطر على دول الخليج مع قرب الانتخابات الأمريكية التي يتنافس فيها دونالد ترامب و جو بايدن. وكشف الكتور عبد الخالق عبدالله - المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي - عن موقف دول الخليج من الانتخابات الأمريكية. جديد أخبار دوت الخليج: وقال "عبدالله" في تغريدة عبر تويتر: هل ترغب دول الخليج العربي في فوز الرئيس ترامب أم جو بايدن؟ . وأجاب قائلا: في العموم معظم عواصم الخليج: 1 تفضل الاستمرارية وليس التغير 2 تفضل رئيس جمهوري على رئيس ديمقراطي 3 هذه الدول تعاملت مع 14 رئيس أمريكي سابق بنجاح ولديها الخبرة والمعرفة للتكيف بنجاح مع الرئيس القادم إن كان ترامب أو بايدن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستشار محمد بن زايد يعترف : نريد فوز “ترامب” وهذا ما سيحدث في الخليج لو فاز “بايدن” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الحدث اونلاين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.