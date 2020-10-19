نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بصدر مكشوف بالكامل.. هبة نور تستعرض أردافها في أجرأ إطلالة إغراء (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٤٠ مساءً (دوت الخليج )

نشر فانز الفنانة هبة نور، على حسابه بموقع إنستغرام، صورة إغراء جريئة لها ، أثارت إنبهار متابعيها.

وظهرت الفنانة السورية في هذه الصورة، بفستان أسود مكشوف الصدر والذراعين بالكامل، وبتسريحة شعر ذهبية قصيرة انسدلت خصلاتها نحو ظهرها وصدرها.

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وتعمدت الفنانة هبة نور، في اطلالتها الجريئة، على الأنحناء قليلا إلى الخلف جلوساً لتبرز أردافها لجمهورها التواق إلى إطلالاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحظيت الصورة بإعجاب العديد من جمهور ومحبي النجمة السورية، بالإضافة إلى تعليقات تحتوي على كلمات ورموز تعبيرية، تعكس مدى حب الجمهور لنجمتهم الجميلة .

https://www.instagram.com/p/CGhPeRInnBC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGhPeRInnBC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by heba nour (@hebanourrr1) on Oct 19, 2020 at 2:03am PDT

جاء ذلك بعد مشاركة الفنانة هبة نور، متابعيها عبر حسابها على موقع إنستغرام، بصورة حديثة وجريئة لها ظهرت فيها وهي ترتدي شورت جينز قصير وضيق، وتيشيرت أبيض وطاقية، مكشوفان الساقين والفخذين بالكامل مع قليل من البطن.

واختارت النجمة السورية، لإطلالتها تلك، تسريحة شعر جذابة انسدلت خصلاتها إلى كتفيها وصدرها وظهرها ، وحذاء رياضي مع مكياج خفيف زادها جمالاً ورقة وإثارة.

وعلقت عليها قائلة : إن شاء الله تكونوا جميعا بألف خير وعافية" فأنهالت سريعا إعجابات وتعليقات المتابعين الذين تغزلوا بجمالها الساحر واطلالتها الجميلة والجريئة.

ورد متابع على تعليق الفنانة هبة نور قائلاً :"هبوش الجميلة اكيد احنا بخير طول ما أنت موجودة بحياتنا" ، وكتب متابع ثاني: "نحبك يا هندوشة يا قمر" ، وعلق اخر :"ما شاء قمر بتجنني".

وتخوض هبة نور حاليا تجربتها الكوميدية الثانية، في مسلسلها الجديد "نسونجي بالحلال" ، إلى جانب كل من الفنانين، زياد برجي وميرفا القاضي ونادين الراسي.

وقالت في تصريحات صحفية، إنها تؤدي في "نسونجي بالحلال" شخصية "جوري" وهي إحدى الفتيات الثلاث اللواتي يلاحقهن زياد برجي. رافضة الحديث عن أية تفاصيل اخرى عن الشخصية، معتبرة أنه لم يزل من المبكر الكشف عنها.

وعلى عكس ما توقع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وما يتم تداوله عبر بعض الصفحات المعنية بالشأن الدرامي بأن تكون الأجواء سلبية بين النجمات اللواتي يجتمعن للمرة الأولى نظرا لأن المنافسة هنا موجودة أمام الكاميرا وخلفها على صعيد الأداء والجمال، فقد نفت هبة نور وجود أي مشاحنات بين النجمات، مؤكدةً أن أجواء التصوير جميلة ومريحة والجميع يعمل على قدم وساق لإنجاح هذا العمل الفني.

وأعربت نور عن سعادتها بخوض هذه التجربة التي وصفتها بالممتعة والرائعة، مضيفة أن المحبة المتبادلة بين فريق العمل تجعل المهمة أجمل، بالرغم من ظروف التصوير بظل جائحة فيروس كورونا.

وحول شريكتيها بالعمل قالت النجمة السورية إن ميرفا القاضي ونادين الراسي قريبتان من القلب، أما عن زياد برجي فوصفته بأنه شخص لطيف وفنان حقيقي، كاشفة عن بعض تفاصيل كواليس التصوير بقولها: " نحن نغني طيلة الوقت في الكواليس، وربما سننشر أحد الفيديوهات المشتركة قريبا".

يشار إلى أن مسلسل "نسونجي بالحلال" عمل كوميدي مؤلف من ثلاثين حلقة تلفزيونية ويتطرق لفترة الحجر الصحي بشكل كوميدي من خلال رجل يخضع للحجر مع ثلاث فتيات جميلات. وهو فكرة المخرج أسامة الحمد، ونص وسيناريو المخرج زهير قنوع، وإخراج نبيل لبس.

ويعدّ هذا هو العمل الكوميدي الثاني لهبة نور بعد عشارية "طبق الأصل" التي انتهت من تصويرها قبل شهر تقريبا.



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