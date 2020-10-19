نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بالمايوه.. هيفاء وهبي تكشف المستور وتشعل منصة إنستغرام على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:١٢ مساءً (دوت الخليج )

تداولت حسابات تحمل إسم النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، صورة إغراء جريئة لها، أشعلت منصة تداول الصور والفيديوهات الشهيرة "إنستغرام".

وبدت هيفاء وهبي، في الصورة وهي ترتدي مايوه ضيق مع قميص وحذاء طويل باللون الأزرق، مما كشف صدرها وأجزاء من نهديها بالإضافة إلى فخذيها .

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

بصدر مكشوف بالكامل.. هبة نور تستعرض أردافها في أجرأ إطلالة إغراء (شاهد)

بالفيديو.. رانيا يوسف تكشف سر حبها للكلاب وهوية من ينشر صورها الفاضحة على حسابها بـ "إنستغرام"

شاهد.. ياسمين صبري ترتدي الحجاب وتعلن إعتزال التمثيل (صورة)

محمد صبحي يذكّر منى زكي بما فعلته قبل 29 عاماً (صور)

على غرار ياسمين صبري.. نسرين طافش تستعرض سيارتها الفاخرة (شاهد)

شاهد ما فلعه نجل محمود ياسين مع ليلى أحمد زاهر في عزاء والده

بطل وادي الذئاب مراد علم دار في ورطة كبيرة بسبب زوجته

هيا مرعشلي توضح حقيقة خطوبتها من ناصيف زيتون

محمد رمضان ينشر المقطع المحذوف من أغنية نمبر وان.. شاهد

الكويت ليست للدعارة.. مي العيدان تجلد مشهورات بعد طرد إعلامية لبنانية

لا يمكنني تخيل الاستحمام بدونك.. أحلام ونجلها يثيران موجة جدل واسعة

ممثلة تركية شهيرة تعترف بممارسة الجنس خلف كواليس المسلسل

بفستان شفاف وفاضح.. سمية الخشاب تشعل انستجرام

منة عرفة ترمي شباكها حول أبو هشيمة والجمهور: هل سيغدر بياسمين صبري؟

بالملابس الداخلية.. صورة مسربة لياسمين صبري تشعل منصات التواصل

كما ظهرت النجمة اللبنانية وهي تغطي بيديها منطقة حساسة من جسدها وعينيها ترمق الكاميرا بشكل زاد من إثارته فتحها لفمها قليلا وكأنها في موعد غرامي بدأته بأرسال حمم من لهب عبر شفتيها.

https://www.instagram.com/p/CGhCxAwhfP9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGhCxAwhfP9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by ????????Dahy Wehbe???????? (@dahy.wehbe) on Oct 19, 2020 at 12:12am PDT

ويأتي تداول هذه الصورة مع عرض مسلسل الدراما العربي المشترك "أسود فاتح"، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، والذي لفتت فيه الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أنظار الجمهور إليها بشكل كبير، وذلك نتيجة الأداء التمثيلي لها، والذي وصفه الجمهور بـ"الرائع". وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي رأيهم من خلال تداول مقاطع فيديو للعمل الدرامي، مُعربين أولاً عن إعجابهم بالكادر الفني الضخم الذي يجتمع في المسلسل إضافة لقوة الإخراج واكتمال العناصر الدرامية من صورة ومؤثرات، وثانياً أداء الممثلين الذي تربعت على عرشه الديفا هيفاء وهبي والنجم السوري معتصم النهار.

وكان أول مشهد جذب انتباه الجمهور هو اجتماع وهبي بشخصية "رانيا خطاب" مع الفنان السوري معتصم النهار بشخصية "راغب" في مشهد خيانته لها، حيث قال المشاهدون إن وهبي والنهار أبدعا في تجسيدهما للدورين من خلال نظراتهما وحركات جسدهما، إضافة إلى إتقانهما للهجة المصرية بكل حرفية. كم وصف الجمهور هيفاء وهبي بأنها "وحشة تمثيل"

ومن أبرز تعليقات المتابعين التي أشادت بأداء وهبي، قول إحدى المتابعات: "أكتر حد حقيقي بالتمثيل هيفاء وهبي ترفع لك القبعة"، وساندتها أخرى: "والله بطلة بالتمثيل جبارة استمري هيفاء وسوي لنا أعمال حلوة أكثر متل ما تعودنا".

في المقابل، تحدث الكثير من المتابعين عن عدة نقاط سلبية أثرت على الأداء التمثيلي لـ"هيفا"، كان أبرزها ظهور آثار عمليات التجميل على وجه الفنانة اللبنانية، وعلى شفتيها التي بدتا منتفتختين وجامدتين، حيث أدى ذلك إلى قلة الإقناع وصعوبة التعبير بملامح وجه جامدة لا تستطيع من خلالها أن تبكي وتضحك وتعبر بشكل تام، فعلّق أحدهم بالقول: "هيفاء بالصور بتجنن عكس التلفاز طالعة كتير كبيرة والعمليات واضحة بوجها وتمها مش عارفة تحركو".

وتعرضت وهبي أيضاً لانتقادات متعلقة بالثنائية التي تظهر بها حالياً مع معتصم النهار، حيث أشار الجمهور إلى فارق العمر الواضح بينهما خلال التمثيل، وبرأيهم فإنه من الأفضل أن يؤدي شخصية "راغب" ممثلاً بنفس عمر وهبي، أو يؤدي دور شخصية " رانيا" ممثلة بعمر النهار، حيث اعتبر الجمهور أن السنوات التي تكبر فيها وهبي زميلها النهار هو فارق كبير حتى اعتقد المشاهدون أن النهار يُجسد شخصية ابنها أو زوج ابنتها كون ابنتها زينب فياض مُتقاربة في السن أكثر مع النهار، فعلّق متابعون: "شو دور هيفاء أمو لمعتصم؟"، "فرق العمر واضح كتير بتحس انو عامل علاقة مع حماتو".

وعلى صعيد وقت العرض، قال الكثير من المتابعين إن هذا المسلسل الاحترافي من حيث التمثيل والإخراج والنجوم الموجودين فيه كان من المفترض أن يُعرض على معظم الشاشات التلفزيونية في شهر رمضان المُبارك، مُعللين ذلك أن أغلب المشاهدين لا يستطيعون متابعته من خلال المنصات الإلكترونية التي يُعرض عليها، حيث اعتبر الجمهور أن هذه النقطة السلبية جعلت نسبة المشاهدة والانتشار ضعيفة.

والجدير بالذكر أن "أسود فاتح" كان من المُفترض أن يعرض في الموسم الرمضاني الماضي إلا أن جائحة فيروس كورونا المستجد أدت لتعذر التصوير في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة، ويروي العمل الدرامي قصة حب متشابكة تحدث بين القاهرة وبيروت، وهو التعاون الأول بين هيفاء وهبي والشركة المنتجة "الصّباح إخوان".

يُشار إلى أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي دخلت مجال التمثيل كضيفة شرف في فيلم "بحر النجوم" عام 2008، ثم اختيرت في عام 2009 لبطولة فيلم "دكان شحاتة" الذي أخرجه المصري خالد يوسف حيث حققت آنذاك نجاحاً حافلاً فيه، وقدمت بعد ذلك عدداً من الأعمال منها فيلم "حلاوة روح" ومسلسل "كلام على ورق" و "مريم" و "الحرباية".



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام