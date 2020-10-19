ظهرت بصدر عار.. منة فضالي: أحمد زاهر بقى كتكوت وبيني وبينه كيميا (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٣٩ مساءً (دوت الخليج )

قالت الفنانة المصرية منة فضالي، إنها لم تتوقع النجاح الذي حققه فيلمها الأخير "زنزانة 7" والذي تم طرحه في دور العرض منذ عدة أسابيع، وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي.

واضافت منة في لقاء خاص مع الزميل "فوشيا" ظهرت فيه بصدر وذارعين عارية: "مكناش متوقعين النجاح ده كله بس إحنا تعبنا في الفيلم وعملنا شغل كتير في وقت طويل".

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وتابعت: "كمان الفيلم توقف سنتين أو أكثر، ديكوراتنا كلها اختلفت وشكلنا، كبرنا شوية، أنا خسيت جدًا وأحمد زاهر خس وبقى كتكوت، ونضال الشافعي نفس الموضوع، وظروف فيروس كورونا، فنسبة الناس اللي كانت بتدخل السينما قليلين، فحلو أوي حققنا نجاح كويس عدينا الـ6 ملايين وده رقم كويس جدًا".

وأضافت: "أحمد زاهر اندمج في تصوير الفيلم، بس هو أحلى حاجة إنك تعملي الطبيعي، وحلو إنك تشتغلي مع صحابك، ده أحلى حاجة في الدنيا، في كيميا بيني أنا ونضال وأحمد زاهر".

وعن أعمالها الفنية الجديدة، قالت: "هبتدي مسلسل اسمه "هي" هيتذاع في شهر 11، هو عمل نسائي بطولة وفاء عامر وأيتن عامر ودينا وأنا وإخراج أستاذ محمد النقلي ومكون من 60 حلقة".

وعن إطلالتها خلال هذا اللقاء القصير قالت: "أنا ملبستش اللون الفوشيا قبل كده، كلمت مصمم أزياء، قولتله عاوزة حاجة بسيطة وهو عمل الفستان في 3 أيام واستقرينا عليه من خلال الواتساب مع بعض".

وكانت الفنانة المصرية منة فضالي، قد أثارت قلق جمهورها وزملائها من الوسط الفني، بمنشور غريب كتبته عبر حسابها الشخصي على "فيس بوك" في أبريل الماضي، قالت فيه: "اكتشفت إني حفضل وحيدة لحد ما أموت، عمري ما حيكون في حد في حياتي بيحبني أبدا أو يكون باقي عليا، الحمدلله على نعمة الرضى".

ولاقى منشور منة تفاعلا كبيرا عبر حسابها الشخصي، خاصة من نجمات الفن اللاتي قدمن لها الدعم وطلبن منها التماسك وإبعاد هذه الأفكار من رأسها، فقالت الفنانة إنجي خطاب في تعليق على منشورها: "ليه كدا، بعيد الشر عليكي يا حبيبتي اللي ميحبيكيش يبقي حمار وهو اللي خسران ربنا هيعوضك بالحب الحقيقي اللي يصونك إن شاء الله وأنا بحبك متقوليش كدا".



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