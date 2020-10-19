نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر صورة تعرض ياسمين صبري وشقيقها لهجوم قاس: فلوس أبو هشيمة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٣٦ مساءً (دوت الخليج)

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورة حديثة للفنانة المصرية ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وشقيقها.

وظهرت الممثلة فيها برفقتهما في السيارة وتبين أنها هي من قامت بالتقاطها على طريقة السيلفي. إلا أن ما أثار الاهتمام هو وجود الشقيق حيث تساءل الكثير من المتابعين عن سبب وجوده إلى جانبهما بشكل دائم واعتبروا أن ذلك يعود إلى ثراء أبو هشيمة.

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ونشرت إثرهذا الكثير من التعليقات القاسية ومما كتب فيها: "أخوها! كفو جابت كل العائلة" و"ياسمين وأخوها والفلوس" وغالباً ما أرفق هذا برموز الوجوه الضاحكة تعبيراً عن السخرية.

ويشار إلى أن رجل الأعمال المصري أدى مؤخراً اليمين الدستورية بعدما أصبح عضواً في مجلس الشيوخ المصري. وهو ما ظهر من خلال صورة نشرها على حسابه الخاص على "إنستغرام" مع التعليق: "تشرفت اليوم بأداء اليمين الدستوري نائبا بمجلس الشيوخ. أعدكم كما أقسمت بأن أراعي مصالح الشعب رعاية كاملة. وأن أبذل كل ما بوسعي حتى أصبح عند حسن ظنكم وثقتكم الغالية".





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