كشفت ملابسها الداخلية.. روان بن حسين تثير موجة جدل بإطلالة إغراء حديثة (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٥٨ مساءً (دوت الخليج )

استعرضت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، أنوثتها وملابسها الداخلية في مقطع فيديو، بعد أيام من تصريحاتها حول "حرية الملابس" ومطالبتها بوضع قوانين إجبارية، لعدم إجبار المرأة على ارتداء أزياء معينة.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي بثته روان، عبر حسابها الرسمي في "سناب شات"، مما أثار الجدل بينهم، ففي حين عبر البعض عن استيائه من الملابس التي ظهرت فيها روان، وعدم محاسبتها مثلما حدث مع المذيعة اللبنانية سازديل، بحسب تعبيرهم، قال البعض الآخر بأنه من حقها أن تستعرض جمالها وأنوثتها، كونها واحدة من أشهر نجوم السوشيال ميديا، وتحظى بجماهيرية واسعة تنتظر منها مثل هذه الإطلالة الممتلئة بالجمال والانوثة. حسب قولهم.

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وظهرت روان بفستان أسود من قماش الحرير، أظهر حمالة صدرها بوضوح، إضافة إلى فتحة ساقه العالية، التي أظهرت جزءًا كبيرًا من فخذها، الأمر الذي أحدث جدلًا بين متابعيها الذين لم يعتادوا على ظهورها بهذا الشكل من قبل.

واعتبر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن استعراض روان لأنوثتها وكشف ملابسها الداخلية الآن، هو رغبة منها في البحث عن شريك جديد، بعد طلاقها من الليبي يوسف المقريف، بعد موجة جدل أحدثتها روان حول شخصه، بخلاف الضرر الذي أحدثه لها.

بينما رأى آخرون، بأن النجمة الكويتية ، لم تفعل شيئا يدعو إلى الهجوم عليها ونقدها بهذا الشكل، داعين المنتقدين إلى عدم أحداث بلبلة متعمدة . بحسب وصفهم.

وقال قسم ثالث أن روان تريد -دائمًا- إثارة الجدل حولها، الأمر الذي تعودت عليه في الآونة الأخيرة، إما من خلال عرض حياتها الخاصة وتفاصيلها، أو من خلال ملابسها التي باتت جريئة، بحسب وصفهم.

وقال أحد المعلقين: "بداية طريق الهاوية والانحراف لما السوق يوقف عندهم كلهن يروحون الخياط بيفتحوا وبيقصروا ويفرجوا البضاعة".

وتحدثت روان بن حسين، في وقت سابق، عن ضرورة وضع قوانين تأديبية لمن يجبر المرأة على ارتداء ملابس معينة، وذلك بقولها، إنه ليس من حق أحد أن يسلب المرأة سواء كانت زوجة أو ابنة أو شقيقة حريتها الطبيعية في الملبس، تحت ذريعة مراعاة الكبت والاضطراب النفسي والجنسي.

وأوضحت: "إننا في القرن الـ21 ومن هنا لابد أن يتعلم الشخص أن يعيش بمنطق البشر لا بمنطق الحيوان".



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