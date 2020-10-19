بالصورة.. نجمة "شارع شيكاغو" تظهور بين أحضان أيمن زيدان بفستان الزفاف

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٢٨ مساءً (دوت الخليج )

فاجأت نجمة مسلسل شارع شيكاغو سلاف فواخرجي، جمهورها بإعلان انضمامها رسميا إلى "الكندوش" مع الفنان السوري الكبير أيمن زيدان.

ونشرت نجمة "شارع شيكاغو" ، صورة تجمعها بالنجم أيمن زيدان ، عبر حسابها على موقع إنستغرام، وهي ترتدي فستان الزفاف.

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وعلقت سلاف فواخرجي على الصورة التي ظهرت فيها وهي بين أحضان أيمن زيدان، قائلة :"مع الرجل الشجاع الذي ليس له نهاية .. مجدداً .. #الكندوش قريبا".

وتعود هذه الصورة الحميمية، إلى آخر عمل درامي جمع النجمين السوريين سلاف فواخرجي وأيمن زيدان، سوية عام 2015 وحمل اسم "حرائر".

وانهالت التعليقات من قبل متابعي الفنانة فواخرجي، معربين عن سعادتهم لاجتماع نخبة من نجوم سوريا في عمل درامي ضخم كهذا، ولافتين إلى أنهم اشتاقوا لرؤيتها في الدراما العربية السورية مجددًا ، كما علقت كل من الفنانة نادين سلامة متمنية التوفيق، ونظيرتها شكران مرتجى بالقول: "مبروك حياتي بالتوفيق".

https://www.instagram.com/p/CGfYnwLHawQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGfYnwLHawQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Sulaf Fawakherji سُلاف فواخرجي (@sulaffawakherji) on Oct 18, 2020 at 8:45am PDT

ويضم مسلسل الكندوش، نخبة من نجوم الصف الأول في سوريا أمثال سلاف فواخرجي وأيمن زيدان، وشكران مرتجى وسامية الجزائري وأيمن رضا.

و"الكندوش" من تأليف حسام تحسين بيك، وإخراج سمير حسين وتدور أحداثه في إطار البيئة الشامية؛ إذ سيقدم صورة حقيقية لسوريا توثق فترة الحكم العثماني، ويتألف العمل المسلسل من 60 حلقة تُعرض على جزأين.

الجدير بالذكر أن الفنانة سلاف فواخرجي كانت قد حققت مؤخرا نجاحا بارزا من خلال مسلسل "شارع شيكاغو" تأليف محمد عبد العزيز وإنتاج شركة قبنض ميديا؛ إذ جسدت خلاله الشخصية الرئيسية في العمل لفتاة عمياء تدعى "ميرامار"، واستطاعت أن تصبح حديث الجمهور بسبب أدائها المقنع والشخصية المميزة التي جسدتها حيث أصبحت "تريند" على مواقع التواصل، خصوصا وأنها أحدثت جدلا واسعا بسبب المشاهد الجريئة التي جمعتها مع الفنان السوري مهيار خضور، وغيرها من المشاهد المشابهة التي أعادت للدراما العربية جماهيريتها وقوتها وخلصتها من رقيب التطرف والتخلف ..



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