نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر إذا لم يتحدث معي الرئيس الأمريكي فسأنتحر وأقتل نفسي.. رجل يتدلى من الطابق 16 في “برج ترامب”!.. شاهد كيف كانت النهاية؟ على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - شوهد رجل يتدلى من حبل من شرفة الطابق السادس عشر من برج ترامب في شيكاغو ويهدد بقتل نفسه إذا لم يستطع التحدث إلى الرئيس الأمريكي.

وانتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تظهر الرجل وهو يتسلق البرج في وسط مدينة شيكاغو بينما يتجمع الحشد أسفل منه ترقبًا وخوفًا مما سيحدث بعد ذلك.

قد يهمك أيضًا:

الكشف عن اختراق أمني خطير يخص المواطنين السعوديين

5 أطعمة لزيادة الخصوبة لدى الرجل والمرأة.. تعرف عليها

إذا لم يتحدث معي الرئيس الأمريكي فسأنتحر وأقتل نفسي.. رجل يتدلى من الطابق 16 في “برج ترامب”!.. شاهد كيف كانت النهاية؟

رجل "ظن نفسه ملكاً" فدخل عنوةً قصر فرساي بباريس!!.. وهكذا كان مصيره

قرار مفاجئ للملك سلمان يُفرح قلوب السعوديين: الحمد لله الذي أذهب عنا الأذى!

حاكم هذه الدولة العربية يمتلك “إمبراطورية عقارات” في لندن.. شاهد من يكون؟؟



قناة العبرية: دولة عربية جديدة ستعلن التطبيع مع إسرائيل خلال أيام (الاسم)

6 تمارين مركبة ستساعدك على بناء العضلات في لمح البصر

شاهد ردة فعل أمير الرياض عندما قدمت له قهوة تركية!!

عشرات الجماجم العملاقة في شوارع هذه العاصمة.. احتفالاً بيوم الموتى!! (فيديو)

شاهد.. نجل طلال مداح ينشر صور لوثائق خاصة بوالده .. ويعلق: شوفوا إيش لقيت!

السعودية في مرمى داعش .. تنظيم الدولة يدعو أنصاره لتنفيذ عمليات وهجمات في المملكة.. وتسجيل صوتي يكشف السبب

بدأ بتلمّسها ثم اعتدى عليها “جنسياً” على فراش طرحها فوقه.. بريطانية تروي قصتها مع الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان (تفاصيل جديدة)

مشروب بسيط على الريق يُفتت حصوات الكلى ويعزز المناعة ويقلل من تراكم الدهون على الخصر

شاب سعودي يترك العمل في أحد البنوك لسبب “مفاجئ” .. وزوجته المغربية تحقق حلمه! ــ فيديو

انهيار رهيب في أحد الأبراج الشهيرة بالسعودية.. شاهد (أول فيديو)

واستجابت الشرطة لبلاغ عن رجل مجهول يهدد بالانتحار ويتدلى من حبل على شرفة الطابق السادس عشر للفندق المملوك للرئيس ترامب، وشوهد الضباط يحثونه على الرجوع عن فعلته لكنه رفض التحرك.

ويمكن سماع الشخص يتحدث بلكنة من أوروبا الشرقية قائلاً إنه لا يريد أن يموت ولكنه سيقطع الحبل إذا لم يستطع التحدث مع الرئيس، وبسبب الحادث، منعت الشرطة حركة المرور حول المكان.

أين ترامب؟

وترامب ليس في شيكاغو حاليًا حيث من المعروف أنه تحدث في تجمع حاشد يتبع حملات الانتخابات الرئاسية في مدينة كارسون.

برج ترامب

ويُعد برج ترامب ناطحة سحاب سكنية وفندقية يبلغ ارتفاعها 423 م بعدد 98 طابقًا، وهو ثاني أطول مبنى في شيكاغو والولايات المتحدة بعد برج ويليس والعاشر عالميًا.

وقد تم بناؤه بين 2005-2009 بتكلفة تقدر بـ 847 مليون دولار، وقد صُمم على يد أدريان سميث الذي صمم برج خليفة وبرج المملكة في جدة.