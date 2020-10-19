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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعتبر العقم مشكلة شائعة اليوم حيث يفشل العديد من الأزواج في الإنجاب حتى بعد سنوات من محاولة الإنجاب. هناك أسباب كثيرة خلف هذا، بما في ذلك النظام الغذائي غير الصحي، وعدم ممارسة الرياضة والتلوث البيئي.

واليوم، أدى الروتين السريع للحياة الحديثة إلى زيادة مستويات التوتر بشكل كبير، وهو سبب آخر للعقم. هناك العديد من خيارات العلاج لهذه الحالة، لكنها تنطوي على الكثير من الأدوية، والتي قد يكون لها أحيانًا آثار جانبية دائمة.

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5 أطعمة لزيادة الخصوبة لدى الرجل والمرأة.. تعرف عليها

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لذا، فإن الخيار الأفضل هو محاولة الحمل بشكل طبيعي في البداية عن طريق إجراء تغييرات في نمط الحياة. يقطع النظام الغذائي الصحي شوطا طويلا في زيادة الخصوبة. هناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تزيد من تغيرات الحمل. من خلال إضافة هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي اليومي، يمكنك زيادة فرصك في إنجاب طفل بشكل كبير. إليك بعض الأطعمة التي يجب عليك بالتأكيد تضمينها في نظامك الغذائي للخصوبة.

بذور عباد الشمس

إذا كنت رجلاً، فتناول بذور عباد الشمس يوميًا للحفاظ على مستويات الحيوانات المنوية المناسبة. هذه البذوية غنية بفيتامين E ، وهو عنصر غذائي أساسي يزيد من عدد الحيوانات المنوية وحركة الحيوانات المنوية.

التوت

يحتوي توت العليق والتوت والفراولة على مضادات الأكسدة الطبيعية والمغذيات النباتية المضادة للالتهابات والتي تعمل على تحسين الخصوبة لكلا الجنسين. كما أنها مصادر جيدة لفيتامين ج وحمض الفوليك، مما يوفر نموًا صحيًا للجنين بعد الحمل.

الكينوا

الكينوا هي نوع من الحبوب، وتعتبر من المحاصيل الصالحة للأكل وهي غنية بالبروتين والزنك وحمض الفوليك، مما يساعد في نمو الجنين بشكل صحي بمجرد حدوث الحمل.

الزبادي اليوناني

يحتوي على الكالسيوم والبروبيوتيك وفيتامين د الذي يحسن صحة التبويض ويعزز جهاز المناعة.

السلمون

يعد السلمون من الأسماك الدهنية الغنية بالبروتين وأوميغا 3 القيّمة التي تعمل على تحسين نمو الجنين طوال فترة الحمل. عند الرجال، يزيد السيلينيوم الموجود في هذا الطعام من مستويات السائل المنوي.