بفستان ملتصق بجسدها.. نجمة "العشق الممنوع" تستعرض إبطها ومفاتنها بجراءة كبيرة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٠٨ مساءً (دوت الخليج )

تداولت صفحات متخصصة بأخبار الفن والمشاهير، عبر موقع إنستغرام، صورة إغراء جريئة لنجمة مسلسل العشق الممنوع بيرين سات.

وبدت النجمة التركية ، في الصورة بإطلالة جذابة خطفت الأنظار إليها، فنالت إعجاب جمهورها ومحبيها، وقام العديد منهم بإعادة نشرها على حساباتهم.

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وقامت بيرين سات، عبر اطلالتها المتداولة بإستعراض جمالها وإبطها ومفاتنها وهي ترتدي فستاناً ناعماً وملتصقاً بجسدها باللون الأزرق ، فيما استدلت شعرها الأسود نحو ظهرها .

واللافت أن نجمة مسلسل العشق الممنوع، ظهرت هذه المرة دون أن تستخدم أي مكياج أو أي مساحيق تجميل ، فبدت في قمة الجمال والأناقة .

https://www.instagram.com/p/CGhxoAeJmjP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGhxoAeJmjP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by @ world_tv_star on Oct 19, 2020 at 7:02am PDT

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من إنتشار صورة للفنانة بيرين سات تجمعها بجدتها، على عدد من الحسابات عبر موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام .

ولفتت اللقطة التي احتوتها الصورة الأنظار إليها بشكل كبير ، خاصة شكل وملامح جدة النجمة التركية التي رأى الكثير من المتابعين إنها تشير إلى إنها كانت جميلة في سن الشباب ، وأن بيرين نسخة طبق الأصل منها.

وأكد البعض على أن الجدة مازالت تحتفظ ببعض الملامح الجذابة .. والبعض الآخر تحدث عن أن بيرين سات ورثت جمالها من جدتها .

وجاءت تعليقات بعض المتابعين: ”الجدة تجنن عيل كيف شبابها ؟ ” و ”جدتها أحلى ” و ”كانت جميلة .. بيرين ورثت جمالها من جدتها ” و ”ماشاء الله الجدة واضح أيام شبابها أجمل من بيرين ” .

وكانت نجمة المسلسل التركي "العشق الممنوع"، بيرين سات، قد تصدرت مؤخراً غلاف ثلاثة اعداد مجلة شهيرة ، من خلال صور حديثة وجريئة لها .

وبدت الفنانة التركية في غلاف ثلاثة اعداد جديدة من مجلة لوفيسيال، بملابس سوداء واخرى بيضاء بخطوط سوداء، وبحركات مختلفة في كل غلاف.

كما ظهرت في إحدى تلك الصور ، على غلاف المجلة بنسختها التركية ، وساقيها منفرجتين ويديها إلى الأعلى ، وفي الاخريين ظهرت بكامل أناقتها وجمالها وسط أراضي زراعية .

وتداول رواد منصات السوشال ميديا، صور من الأغلفة الثلاثة لمجلة لوفيسيال الأكثر انتشارا في تركيا ، والتي تصدرت فيها صور نجمة "العشق الممنوع "، واشادوا بهذا الاهتمام الذي تحضى به النجمة ، من قبل الصحافة. يذكر أن المسلسل الجديد للفنانة بيرين سات (عطايا) تصدر للموسم الثاني، قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدةً عبر "نتفليكس" عالمياً، بعد ثلاثة أيامٍ فقط من بدء عرضه، إذ بدأ عرضه مساء الـ 10 من سبتمبر/أيلول الماضي.

وحصل المسلسل الجديد للنجمة بيرين سات، المعروفة في الوطن العربي، بإسم "سمر" ، على المركز الثامن في قائمة المسلسلات التركية المعروضة ، لينافس مسلسلاتٍ عالمية مثل مسلسل "Lucifer" الذي يحظى بشعبيةٍ واسعة في العالم، كما حصل المسلسل على الأكثر مشاهدةً في لبنان.

وبعد هذه الأنباء أشاد الكثيرون باختيارات الفنانة التركية بطلة مسلسل "عطايا" ، مشيرين إلى أنها تعد من أذكى الفنانات باختياراتها، حيث انتظرت سنتين من بعد السلطانة "كوسيم" لتأتي بمسلسل "عطايا" وتحقق نجاحاً كبيراً لموسمين متتاليين، متوقعين أن يحصل الموسم الثالث من المسلسل والذي أعلنت "نتفليكس" أنها بصدد تصويره، على ذات النسب وذات النجاح.

كما تجدر الإشارة إلى أن بيرين سات، شاركت في العديد من المسلسلات والأفلام التي حظيت باهتمام واعجاب واسع من قبل الجمهور التركي والعربي، ومنها مسلسلات: العشق الممنوع ، فاطمة جول ، انتقام، السلطانة كوسيم ، وفيلم عالمي الخاص .

وبيرين سات من مواليد 26 فبراير 1984 في مدينة أنقرة التي شهدت مسيرة حياتها الفنية الحافلة بالنجاح على المستوى الداخلي وعلى المستويين العربي والدولي.



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