عشيق رهف القنون الكنغولي يفجر مفاجأة مدوية حول ابنتهما الصغيرة.. شاهد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٢٧ مساءً (دوت الخليج)

حرص والد ابنة رهف القنون الكنغولي لوفولو أندي على نشر صور جديدة تجمعه مع الطفلة بانا لكنه حافظ على إخفاء ملامحها وعلى ما يبدو أنها كبرت قليلاً وأصبح عمرها ما يقارب الـ4 أشهر.

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مع الصور نشر الأب تعليق عبر من خلاله عن سعادته بها وقال شكراً لقد أعطتني الحياة ومن المستحيل أن أرد الجميل، الخطة هي أن أثبت لك ذلك مع إشارة إلى أن ولادة الطفلة قد غيرت من حياته كثيراً.

رهف القنون كانت قد نشرت صور ابنتها لأول مرة برفقة والدها في شهر يوليو الماضي، وعلقت على الصور أنها تريد أن تقضي بقية حياتها بجوار ابنتها ووالدها.





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