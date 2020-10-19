وصفات طبيعية لعلاج الإمساك

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٣٨ مساءً (دوت الخليج)

يعتبر الإمساك مشكلة شائعة بين الأفراد، كما أنه من الحالات المرضية التي يمكن أن تصيب الجهاز الهضمي وقد تسبب في بعض الأحيان الألم.

تتعدد أسباب الإمساك مثل نقص الماء في الجسم، أو اتباع نظام غذائي يفتقر للألياف والأطعمة الصحية، وزيادة تناول منتجات الألبان، والإجهاد، وقلة أو عدم ممارسة التمارين الرياضية، الحمل أيضاً قد يسبب الإمساك وغيرها من الأسباب.

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نشرت (سيدتي) سنقدم لك مجموعة من العلاجات والوصفات الطبيعية التي يمكنك تحضيرها في المنزل والتي من شأنها أن تجنبك وتعالج مشكلة الإمساك لديك:

1. شاي الليمون و الكمون: من الوصفات المجربة للتخلص من الإمساك والنفخة، يمكنك تحضيره من خلال غلي ملعقة كبيرة من الكمون وعصرة ليمون مع تحليته بالقليل من العسل وتناوله مرتين يومياً.

2. زيت الخروع: أيضاً من أشهر الوصفات الطبيعية التي تخلصك من الإمساك، يمكنك تناول ملعقة كبيرة من زيت الخروع المخلوط بماء مغلي يومياً.

3. مغلي اليانسون: من المعروف أن اليانسون يحتوي على خصائص مهدئة للأمعاء وخصائص تساعد على التخلص من الغازات والمغص، حضريه بإضافة ملعقة من اليانسون الحب لكوب ماء مغلي واتركيه لمدة 5 دقائق ثم تناوليه بعد الطعام.

4. البابونج: من الأعشاب التي تخفف وتساعدك على التخلص من الغازات، كما أنه يحتوي على خصائص تساعد على التخلص من المغص وتسهل الهضم، حضريه بإضافة ملعقة من البابونج المجفف لكوب ماء مغلي واتركيه يغلي لمدة 5 دقائق على النار ثم صفيه وتناوليه.

5. البردقوش: يستخدم للتخلص من الإمساك وطرد الغازات في الأمعاء والمعدة، حضريه بإضافة ملعقة كبيرة من البردقوش إلى كوب ماء مغلي واتركيه لمدة 5 دقائق ثم صفيه واشربيه.

وفي النهاية ننصحك باتباع نظام غذائي صحي، متوازن وغني بالألياف التي تساعد على تنشيط حركة الأمعاء.

كما عليك بشرب كميات وفيرة من الماء للوقاية من الإمساك وإبقاء الأمعاء ملينة، وتناولي كوب من الماء الدافئ مع ملعقة من العسل يومياً في الصباح مما يحسن من حركة الأمعاء وحركة الجهاز الهضمي.

وفي حال عدم زوال المشكلة عليك التوجه للطبيب المختص للتعرف على الأسباب ووصف العلاج المناسب.





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