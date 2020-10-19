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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الفنان أحمد عبدالعزيز، من الفنانين الذين لهم طابع خاص، أستحوذ على اهتمام الجمهور بشكل كبير، له كاريزما خاصة، واعماله الدرامية، لها تأثير مميز على المجتمع المصري، ودوره في مسلسل "ذئاب الجبل"، لا ينسي، كما أشتهر بأداء الأدوار التاريخية والفعالة في الدراما المصرية، وظل لأكثر من ربع قرن من نجوم مصر، حيث كانت الشوارع تخلو من المارة طوال عرض مسلسلاته.

بدأ العمل في مسرح عام 1976، حيث لمع في التليفزيون، من خلال مسلسلات، ذئاب الجبل ، والحب والطوفان، والوسية، ومن الذي لا يحب فاطمة، والأبطال، والمال والبنون، وحرث الدنيا، واوقات خادعة، والمجهول، والمعمورة، وسوق العصر، وغيرها.

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ما لا تعرفه عن زوجة الفنان أحمد بن عبد العزيز الشهيرة.. وكيف باع أثاث منزله لينفق على أسرته! (شاهد)

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كما أخرج الفنان أحمد عبد العزيز ما يقرب من 20 مسرحية منها مأساة الحلاج، وعودة الوطن، والكوردون والأسورة، وغيرها، ويشغل حاليا منصب وظيفي وهو مدير عام المسرح الكوميدي وهو من خارج الوسط الفني وله منها إبنة.

باع أثاث منزله

وعلى الرغم من شهرته الواسعة وأدواره الكثيرة، ألا أنه اضطر أن يبيع أثاث بيته ليُنفق على عائلته، لأنه يرفض العمل لأجل التواجد.

ومؤخرا، ضجت مواقع السوشيال ميديا، بصور زوجة أحمد عبد العزيز، والذي لا يعرفه الكثيرون أنها الكاتبة الشهيرة والإعلامية “دينا شرف الدين”، حيث أثارت بظهورها إعجاب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعى، وتلقت تعليقات إيجابية علي كتاباتها.

أسرار أحمد عبد العزيز

ويذكر أن عبد العزيز، معروف في الوسط الفنى بحبه الشديد لعائلته، حيث أوضحت زوجته الإعلامية الشهيرة، خلال مداخلة مع الإعلامي “عمرو الليثي”، أن زوجها رجل ديمقراطي، واعتادت على انشغاله بسبب أعماله الفنية التي تسعد جدًا لنجاحها، موضحة أنه ليس بالرجل المنفتح بالكلية أو المنغلق.

وكانت الكاتبة دينا شرف الدين، زوجة أحمد عبد العزيز، قد أكدت في وقت سابق عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي " الفيسبوك "، عن تعرضها لأزمة بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب سرقة الباس وورد الخاص بها، وقام السارق بأشياء غير قانونية ورسائل غير أخلاقية وفبركة بعض الحوارات لها، وأشارت إلى أنها أبلغت مباحث الإنترنت عن هذا الشخص.

المصادر

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2020/08/19/1360492.html

https://www.livenewsweb.net/224384/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D9%84/