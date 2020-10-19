نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر قبل قليل.. رهف القنون تؤكد إنفصالها عن زوجها.. والأخير يخطف منها طفلتها (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٥٥ مساءً (دوت الخليج )

نشرت الشابة السعودية رهف القنون، قبل قليل مقطع فيديو قصير، يظهر أشجار كثيفة ترتعش وتتساقط أوراقها من شدة الرياح.

وعلقت رهف القنون على مقطع الفيديو بالقول : "دفعة واحدة.. أنهار الصيف في الخريف " في إشارة إلى أن ما واجهته خلال الفترة القليلة الماضية هو نفس ما تواجهه تلك الأشجار ، وان ظروف عاتية اسقطتها كما تتساقط أوراق الأشجار في فصل الخريف .

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وفي وقت سابق من اليوم ، تركت الناشطة السعودية، رسالة جديدة لجمهورها وذلك من خلال خاصية الستوري على حسابها بموقع إنستغرام عبرت خلالها عن مشاعرها وما مرت به من تجارب خلال هذا العام الطويل.

View this post on Instagram And all at once, summer collapsed into fall???? #canada #fall #october A post shared by Rahaf Mohammed رهف محمد (@rahafcaofficial) on Oct 19, 2020 at 9:18am PDT

وأكملت رهف القنون، حديثها من خلال رسالة أخرى أوضحت فيها أنها تعيش الكثير من التناقضات حيث "يمكنك الدخول إلى حمامات Walmart لأنها مفتوحة في حين أن غرف الملابس ليست كذلك وبسبب الحجر الصحي لانتشار فيروس كورونا أصبح من المسموح لك الذهاب إلى الطبيب لكن لا يمكنك الخروج في موعد".

وتابعت : " كما أن كل شخص ملزم بارتداء الكمامة حتى عند الدخول إلى مطعم لكن بمجرد الجلوس إلى الطاولة يمكنك نزع الكمامة وكلها أمور متعارضة مع بعض وتؤكد حالة المشاعر المختلطة التي تمر بها رهف هذه الفترة".

ومن خلال نشر الشابة رهف لهذه الرسائل والفيديوهات القصيرة عبر حسابها على موقع إنستغرام، دون ذكر زوجها أو حتى طفلتها، فإن ذلك يؤكد صحة الأنباء المتداولة بمواقع التواصل الإجتماعي، حول انفصالها عن زوجها ووالد طفلها الكنغولي "لوفولو أندي"

وفي الوقت نفسه ظهر والد ابنة رهف لوفولو أندي ، في صور جديدة نشرها عبر حسابه على موقع إنستغرام، وبرفقته طفلتهما بانا، دون الأم، وقام بإخفاء ملامح الطفلة وعلى ما يبدو أنها كبرت قليلاً وأصبح عمرها ما يقارب الـ4 أشهر، وأنه خطفها من رهف القنون، واصطحبها معه بعيدا عنها.

ومع الصور نشر الأب تعليق عبر من خلاله عن سعادته بطفلته، وقال شكراً لقد أعطتني الحياة ومن المستحيل أن أرد الجميل، الخطة هي أن أثبت لك ذلك مع إشارة إلى أن ولادة الطفلة قد غيرت من حياته كثيراً وأنها كل شيء في حياته.

والملاحظ انه لأول مرة منذ زواجهما، تنشر الشابة السعودية رهف القنون، وكذلك والد طفلتها ، صور ومقاطع فيديو دون أن يعملان إشارة لبعضهما البعض فيها ، الأمر الذي أيضا وقوع الإنفصال بينهما وفرار "لوفولو أندي" مع طفلتهما.

وكانت رهف القنون قد تحدثت من قبل عن مسألة الزواج وأكدت أنها من المستحيل أن تتزوج بشخص لا تحبه وأن أكثر مصدر للخوف في حياتها هو الزواج بدون حب وقالت من أكثر الكوابيس اللي كان ممكن أواجهها إني أتزوج شخص ما أحبه، شخص مجبورة أتزوجه لأن ما عندي خيار وسط المجتمع والعائلة وذلك قبل أن تهاجر وتترك السعودية وعائلتها هناك بشكل نهائي.





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