بإطلالة إغراء ساخنة.. نجمة مسلسل البرنس تشعل ماراثون الأرداف

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٠٧ مساءً (دوت الخليج)

أثارت الفنانة والإعلامية المصرية جوري بكر ضجة واسعة بعد ظهورها مؤخراً بفستان شفاف كشف تضاريس جسدها بشكل وصفه المتابعون بالفاضح.

وظهرت "جوري" في الصورة التي شاركتها متابعيها على "انستجرام" مرتدية فستان أسود طويل شفاف كشف صدرها وأردافها ماعرضها لانتقادات واسعة.

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واتهم الجمهور النجمة المصرية بتعمد الإثارة ولفت الأنظار فيما أثنى قسم منهم على جمالها ووصفوا اطلالتها بالأنيقة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة جوري بكر، مسلسل "البرنس"، والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي لعام 2020، من بطولة النجم محمد رمضان، أحمد زاهر، نور اللبنانية، روجينا.

View this post on Instagram ???? . . MAKEUP ARTIST @mai_mokhtar1 PHOTOGRAPHY @Sherifelbouhyofficial HAIR STYLE @hammad_ibrahim_hairstayel ORGANIZED BY @mohamed_hassan_12ho Studio @theeraartstudio A post shared by Jory Bakr ﮼چوري،بكر (@jorybakrofficial) on Sep 17, 2020 at 2:51pm PDT





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