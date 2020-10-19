نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ما لا تعرفه عن عشيقة ترامب "الفاتنة" التي نقلت له عدوى كورونا .. شاهد 16 معلومة مع الصور على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٣٣ مساءً (دوت الخليج )

اقترنت إصابة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤخرا، بعدوى كورونا، باسم مساعدته المقربة، وعشيقته الشابة هوب هيكس، التي تشتهر في الأوساط السياسية بالولايات المتحدة بأنها "كاتمة أسرار الرئيس".

ورغم تقلدها هذا المنصب وعملها مع ترامب منذ حوالي 5 سنوات، لكن ربما لا يعلم الكثيرون عنها أو عن حياتها أي معلومات.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

بإطلالة إغراء ساخنة.. نجمة مسلسل البرنس تشعل ماراثون الأرداف

قبل قليل.. رهف القنون تؤكد إنفصالها عن زوجها.. والأخير يخطف منها طفلتها (فيديو)

عشيق رهف القنون الكنغولي يفجر مفاجأة مدوية بعد انفصالهما.. شاهد

بفستان ملتصق بجسدها.. نجمة "العشق الممنوع" تستعرض إبطها ومفاتنها بجراءة كبيرة

هذه مواصفات هاتف "سامسونغ غلاكسي إس 30" لعام 2021

بالصورة.. نجمة "شارع شيكاغو" تظهور بين أحضان أيمن زيدان بفستان الزفاف

ديما بياعة تعود وحيدة إلى الجمهور.. وتنشر تعليقاً مؤثرًا للغاية (صور)

على رأسهم رهف القنون.. فضائح مدوية وفيديوهات خادشة للمشاهير

مفاجأة مدوية من ياسمين صبري حول مولودها الأول من أبو هشيمة

شاهد.. فيديو فاضح جديد لـ سارة الكندري يتصدر التريند

أب يغتصب طفلته ذات الـ10 أشهر حتى الموت.. تفاصيل مروّعة(صور)

تغيير مفاجئ لموعد عرض "دفعة بيروت" .. والجمهور يوجه هذا الإتهام لـ"شاهد"

لا مثيل له في تاريخ الدراما التركية.. مسلسل جديد يكتسح قيامة أرطغرل والمؤسس عثمان

كشفت ملابسها الداخلية.. روان بن حسين تثير موجة جدل بإطلالة إغراء حديثة (فيديو)

بهدوم العزا.. ليلى علوي ترقص بعد خروجها من منزل محمود ياسين وتثير الغضب

ونستعرض فيما يلي ما لا يعرفه الكثيرون عن تلك الفتاة "الفاتنة" عشيقة ترامب وناقلة عدوى كورونا لها:

- عملت هيكس في مجال عروض الأزياء في فترة مراهقتها، ودائما ما كان يتم تشبيهها بعارضة فيكتوريا سيكريت، هيلاري رودا، خاصة وأنها كانت تتعامل بجدية مع المجال، وكانت تود أن تصنع لنفسها اسما بارزا كما العارضات الشهيرات.

- نشأت هيكس في جنة الضواحي الرائعة "غرينتش" بولاية كونيتيكت، وهي منطقة ساحلية معروفة للطبقة العليا في أمريكا. ونالت أسرتها مكانة مميزة في المجتمع، حين أعلنت بلدة غرينتش يوم 23 أبريل عام 2016 يوم بيل هيكس الثالث، وذلك كنوع من أنواع الاعتراف بالإنجازات التي استطاع والدها تحقيقها، حين كان عضوا بلجنة الحكم المحلي لمدة 4 أعوام، وكذلك طيلة مدة عمله كموظف سياسي مع كل من النائبين الأمريكيين، ستيوارت ماكيني ولويل ويكر. فضلا عن مسيرته المهنية في مجال العلاقات العامة حين كان يمثل شركة تبغ كبرى في كونيتيكت.

- سبق لهيكس أن عملت مع إبنة ترامب "إيفانكا"، حين كانت الأخيرة تجهز لخط الموضة الخاص بها، وتطورت العلاقة بينهما من وقتها واصبحتا صديقتان مقربتان ، حتى تم ترشيحها من قبل إيفانكا للعمل مع والدها ترامب.

- اكتسبت هيكس ثقة كبرى من ترامب وقرر الاستعانة بها في حملته الانتخابية حين قرر خوض غمار انتخابات الرئاسة الأمريكية قبل أربعة أعوام وبالفعل كان لها دور كبير.

- كان لهيكس دور مميز بالفعل في تنسيق إعلان ترشيح ترامب للرئاسة.

- تساعد هيكس في كتابة وتنظيم التغريدات التي ينشرها ترامب على حسابه عبر موقع تويتر، وذلك بغض النظر عن تفاخر ترامب بإدارته التامة والكاملة لحسابه على تويتر.

- تفرغت هيكس تماما من أجل الإشراف على حملة ترامب الانتخابية، وسبق لها ان صرحت في مقابلة بحقيقة انخراطها التام في العمل من أجل إنجاح الحملة في نهاية المطاف.

- سبق لهيكس أن دخلت في مشادة علنية بأحد شوارع مانهاتن مع مدير حملة ترامب السابق، كوري ليفاندوفسكي، في مايو عام 2016، لضيقها من "أسلوبه القبيح".

- صارت هيكس أصغر مسؤول اتصالات للبيت الأبيض في التاريخ وهي بسن الـ 28.

- لُقّبت الشابة هيكس بـ "كاتمة أسرار ترامب"، لدرجة أن المساعدين الآخرين للرئيس باتوا يعتمدون عليها لمعرفة التوقيتات المناسبة التي يمكنهم أن يتحدثوا فيها مع ترامب.

- سبق أن خضعت هيكس للتحقيقات المرتبطة بالكشف عن دور روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، وقد رفضت الإجابة على معظم الأسئلة بشأن الوقت الذي قضته في الحملة أو مع الإدارة، في خطوة وصفها النائب آدم شيف بـ "المماطلة التنفيذية".

- بعد 8 أشهر من تقدمها باستقالتها، عُيّنت هيكس في منصب نائب الرئيس وكبير مسؤولي الاتصالات بشركة "نيو فوكس"، التي أطلقت بعد شراء ديزني لشركة فوكس القرن الـ21.

- بعد عامين تقريبا على مغادرتها البيت الأبيض للعمل في هوليوود، عادت هيكس من جديد لتعمل بثالث منصب لها مع إدارة ترامب، وهو منصب "مستشار الرئيس".

- لم توفق هيكس في خطتها للتعامل إعلاميا مع الأزمة التي عقبت مقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي، جورج فلويد، حيث نشبت بعدها موجة من التظاهرات والاحتجاجات.

- هناك تقارير تتحدث عن أن هيكس "محبطة" من ترامب ومن عجرفة إدارته في التعامل مع كورونا.

- أقام الرئيس الأمريكي ترامب علاقة غرامية مع كاتمة أسراره الفتاة "هيكس" ، وانتشرت صور وهو يقبلها ويحتضنها في حديقة البيت الأبيض وأماكن أخرى عديدة.





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام