معلق إماراتي بارز أراد أن يتجنب ذكر جنسية لاعب إسرائيلي وهذا ماحدث.. (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تجنب معلق إماراتي بارز ذكر جنسية لاعب إسرائيلي من عرب الـ48، رغم احتفاء وسائل الإعلام الرسمية بذلك.

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المعلق علي سعيد الكعبي، وعند تعليقه على مباراة الجزيرة والنصر ضمن الدوي الإماراتي لكرة القدم، اكتفى باسم ضياء سبع، دون أن يذكر جنسيته الإسرائيلية.

وعند الدقيقة 74، أخرج مدرب النصر اللاعب حبيب الفردان، ليحل ضياء سبع بديلا له، إلا أن الكعبي تجنب ذكر الجنسية الإسرائيلية للاعب القادم من الدوري الصيني.

ويعلق الكعبي لصالح قناة "أبو ظبي الرياضية".

يذكر أن الإعلام الإماراتي الرسمي احتفى بانضمام أول لاعب إسرائيلي الجنسية إلى الدوري الإماراتي، إذ أفردت صحيفتا "الاتحاد" و"البيان" مساحة لذلك، وهو ما قام به أيضا الإعلام الإسرائيلي.

وطبّعت الإمارات بشكل رسمي علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي الشهر الماضي، في خطوة أثارت ردود فعل ساخطة من قبل الفلسطينيين على المستويين الشعبي والرسمي.

المصدر: عربي21