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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلن التليفزيون الفلسطيني وفاة الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك بعد تدهور حالته الصحية إثر اصابته بفيروس كورونا.



وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مى الكيلة قد أعلنت أن الرئاسة والحكومة ووزارة الصحة الفلسطينية يتابعون عن كثب تطورات الحالة الصحية لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الدكتور صائب عريقات، والذى يعالج فى مستشفى هداسا عين كارم.

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وفاة صائب عريقات في مستشفى إسرائيلي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.. وهذا أول إعلان للتلفزيون الفلسطيني

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وأضافت الوزيرة الفلسطينية – بحسب وكالة وفا الرسمية - أن عريقات حُوِّل إلى مستشفى هداسا لمتابعة المشاكل الصحية التى يعانى منها بعد زراعة الرئة، حيث كان بحاجة إلى مركز متخصص بمتابعة مثل هذه الحالات.

وأشارت إلى أن عريقات أصيب بالتهاب رئوى بعد إصابته بفيروس كورونا، وتابعت أن وزارة الصحة الفلسطينية على تواصل مع الأطباء المعالجين للدكتور عريقات لمعرفة التطورات على حالته الصحية أولاً بأول، متمنية أن يمن الله عليه بالشفاء العاجل والتام.

المصدر: اليوم السابع