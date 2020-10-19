نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر اعتراف صادم من منة عرفة: أرغموني على القيام بهذا الأمر! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٥٥ مساءً (دوت الخليج)

اعترفت الفنانة منة عرفة بأنها تكاد تكون قد أرغمت على صبغ شعرها باللون الأحمر، الذي تظهر به في مسلسل "شارع 9".

وقالت منة عرفة، في مقابلة مع برنامج The Insider بالعربي على تليفزيون دبي، إن جودة دورها في "شارع 9" ومساحته الكبيرة وجرأته كلها أمور شجعتها وحمستها لدور من المنتظر أن يقدمها بطريقة مختلفة، ولهذا لم تمانع في صبغ شعرها بالأحمر، ولاحقا وجدت أنها تحبه أكثر من الألوان الأخرى.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

رهف القنون تفضح قصة الحمامات المفتوحة وغرف النوم.. صور

بالصور.. شمس الكويتية تسحب فستانها لتكشف ظهرها وتبرز أردافها.. والجمهور: أول مرة نشوف الضخم

ما لا تعرفه عن عشيقة ترامب "الفاتنة" التي نقلت له عدوى كورونا .. شاهد 16 معلومة مع الصور

بإطلالة إغراء ساخنة.. نجمة مسلسل البرنس تشعل ماراثون الأرداف

قبل قليل.. رهف القنون تؤكد إنفصالها عن زوجها.. والأخير يخطف منها طفلتها (فيديو)

أسرار صغيرة لا تعرفونها عن العلاقة الحميمة...اكتشفوها الآن

عشيق رهف القنون الكنغولي يفجر مفاجأة مدوية بعد انفصالهما.. شاهد

بفستان ملتصق بجسدها.. نجمة "العشق الممنوع" تستعرض إبطها ومفاتنها بجراءة كبيرة

هذه مواصفات هاتف "سامسونغ غلاكسي إس 30" لعام 2021

بالصورة.. نجمة "شارع شيكاغو" تظهور بين أحضان أيمن زيدان بفستان الزفاف

ديما بياعة تعود وحيدة إلى الجمهور.. وتنشر تعليقاً مؤثرًا للغاية (صور)

على رأسهم رهف القنون.. فضائح مدوية وفيديوهات خادشة للمشاهير

مفاجأة مدوية من ياسمين صبري حول مولودها الأول من أبو هشيمة

شاهد.. فيديو فاضح جديد لـ سارة الكندري يتصدر التريند

بهدوم العزا.. ليلى علوي ترقص بعد خروجها من منزل محمود ياسين وتثير الغضب

كما اعترفت منة عرفة بأنها قلقت وتوترت في البداية وهي مقبلة على المشاركة في بطولة مسلسل "إسعاف يونس"، فهي محاطة بممثلين لهم باع طويل في الكوميديا، إلى أن دخلت كواليس المسلسل المضحكة جدا، وتغير كل شيء.

وعمّا إذا كان الشعر الأسود والنظارة يعكسان شخصية جادة وقورة تظهر بها في "إسعاف يونس"، قالت منة عرفة إنها تجسد شخصية طبيبة مرحة تحب "يونس" – محمد أنور – بشدة، وهو لا يبادلها نفس الشعور إطلاقا، وتحاول على مدار أحداث المسلسل لفت نظره، ولا يوجد في الدور أي وقار.

مسلسل "إسعاف يونس" بطولة محمد أنور، وسارة سلامة، ومنة عرفة، ومحمد علي رزق، وإيمان السيد، وأحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، وخليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة "سينرجي".



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام