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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أثار برومو أغنية الفنان المصري عمرو دياب الجديدة "أهه أهه"، جدلا كبيرا عبر "السوشال ميديا" بعد الإعلان عنه، ليتصدر بعدها محركات البحث العالمية بـ"جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب كلمات الأغنية التي اعتبرها الجمهور غير ملائمة لصوت الهضبة، ليقرروا شن هجوم على مؤلف الأغنية الشاعر أيمن بهجت قمر بسبب الكلمات التي وصفوها بالشعبية.

ونشر عمرو دياب برومو أغنيته بعنوان "أهه أهه" والتي تقول كلماتها :"أهه أهه ..فرحة حياتي أهه.. ده لما عدى الكل اتجنن عليه من ساعت لما عدى كله اتجنن".

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هجوم على عمرو دياب بسبب أغنيته الجديدة .. والجمهور: احترم تاريخك

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وتفاعل معه رواد موقع التغريدات العالمي "تويتر " وانهالت التعليقات عليه، فقالت متابعة: "ايه اللي عمرو دياب منزله ده انا بعد خمس دقايق "اهي اهي اهي"، وأضاف آخر: "عمرو دياب بيبقي بعمل حاجات غريبه هو ايه اللي اهه اهه اهه مالك ي فنان الف سلامه".

وقال متابع :"هو في ايه ياجماعه ايه الاغنيه الهبله ال عمرو دياب منزلها دي هو خاب ولا اي ..وحشة قوي متطلعش من واحد زي الهضبة "، كما علق متابع آخر :"أنا بقول عمرو دياب يحترم تاريخه ويقعد في البيت أفضل..الرجل ده في الفترة الأخيرة لما حصل رومانسي ولا شعبي بيلعب في النص"، وقالت متابعة "وحشه جدا ..هو وأيمن بهجت قمر خرفوا على كبير".

واحتفل المغني المصري عمرو دیاب، بعید میلاده الـ 59 مؤخرا، هذا وقد فاجأ جمھوره، یوم الأربعاء الماضي، بطرح عطر جدید باسمه، عبر صفحته الرسمیة على موقع فیسبوك، وتفاعل الجمھور مع إعلان عمرو، مبدیا سعادته بھذا الأمر.

ونشر الهضبة صورة لزجاجة عطر مكتوب علیھا "عمرو دیاب" وعلق على الصورة: "اختیاري الأول في العطور، سیكون متاحا في جمیع أنحاء العالم قریبا، ابقوا منتظرین".

یذكر أن عمرو دیاب كان قد طرح في وقت سابق أغنیة "أماكن السھر"، والتي حققت نجاحا كبیرا، وتصدرت قوائم تطبیقات الموسیقى ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وھى من كلمات تامر حسین، وألحان عزیز الشافعي، وتوزیع أسامة الھندي.