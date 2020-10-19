إسرائيل تعلن تتويج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وعدد من حكام العرب بهذه الجائزة!.. (الأسماء)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلن مؤسس "متحف أصدقاء إسرائيل"، مايك إيفانس، يوم أمس الأحد، عن تقديم جائزة أصدقاء إسرائيل المرموقة إلى 11 من قادة العالم، هم ملوك وأمراء، ورؤساء حكومات، ورؤساء دول.

وتوج المتحف بهذه الجائزة كلا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، والعاهل المغربي الملك محمد السادس، ورئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، ورئيس رومانيا كلاوس يوهانيس، ورئيس الباراغواي ماريو عبده بينيتيز، ورئيس التشيك ميلوش زيمان، ورئيس أوغندا يوري موسيفيني، ورئيس مالاوي لازاروس شاكويرا.

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كما وعقد المؤتمر الصحفي المسيحي السنوي الرابع، في وقت سابق من يوم أمس، في متحف أصدقاء إسرائيل أيضا.

وتحدث فيه السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، وتم بثه لملايين المشاهدين حول العالم عبر الانترنت.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل ليس لديها أصدقاء جيدون من أصدقائنا المسيحيين حول العالم، في رأيي المعاهدة الإبراهيمية هي نقطة تحول مذهلة في التاريخ، إنها ترمز لأول مرة في التاريخ إلى الاتفاق الكامل، لإضفاء الشرعية على وجود إسرائيل هنا".

المصدر: "معا"