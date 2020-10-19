نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شاهد.. الأمير السعودي النائم في غيبوبة منذ 15 عاماً يفاجئ عمته بعد أن ألقت عليه التحية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٤٣ مساءً (دوت الخليج)

وثق مقطع فيديو ردة فعل مفاجئة من ‏الأمير الوليد بن خالد بن طلال، مع عمته الأميرة نورة بنت طلال بن عبدالعزيز، بعد أن وجهت له التحية.

ويظهر في الفيديو لحظة إلقاء الأميرة نورة التحية على الأمير الوليد، ليفاجئها الأخير بتحريك يده أكثر من مرة.

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ودخل الأمير النائم في غيبوبته وهو في عمر 18 ، بعد تعرضه لحادث مروري خلال تواجده في لندن عام 2005، للدراسة بالكلية العسكرية وذلك عندما كان يقود سيارته برفقة اثنين من أصدقائه بسرعة عالية.

ووالده هوالأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبد العزيز والده هو الابن الثالث للأمير طلال شقيق العاهل السعودي وهو كذلك ابن شقيق رجل الأعمال الشهير الأمير الوليد بن طلال وعضو من أعضاء هيئة البيعة.

وسبق أن ظهر والدع الأمير خالد في العديد من الفيديوهات، وهو يشرح حالة ابنه الأمير النائم، مؤكداً أنه على الرغم من دخوله في غيبوبة إلى أن لديه القدرة على سماعه والاستجابة إليه بشكل قوي، وظهر ذلك في العديد من لقطات الفيديو؛ حيث قام الأمير النائم بالاستجابة لكلمات والدة وتحريك قدمه.





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