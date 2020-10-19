نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر احذروا حفظ البيض في باب الثلاجة.. خطر كارثي لن تتوقعوه! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٢٥ مساءً (دوت الخليج)

تحتوي معظم الثلاجات على رف مخصص في الباب به فتحات لوضع البيض، لذلك سيكون من المنطقي افتراض أن هذا هو أفضل مكان لتخزينه. ولكن، ما لا تعرفونه هو ان تخوين البيض في باب الثلاجة قد يعرّض صحتكم للكثير من المخاطر. تابعوا قراءة السطور القادمة لاكتشاف السبب.

كشف الخبراء أن باب الثلاجة هو في الواقع أسوأ مكان للحفاظ على البيض طازجاً لجعله يدوم لأطول فترة ممكنة. باب الثلاجة هو الجزء الأكثر دفئاً في الثلاجة، لذا فإن البيض سوف يفسد بشكل أسرع ممّا لو قمتم بتخزينه في الجزء الرئيسي المتوسط منه. السبب في أن البيض سيفسد بشكل أسرع عند تخزينه في باب الثلاجة هو أن هذا هو الجزء من الثلاجة الذي يخضع لأقصى تقلبات درجات الحرارة.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

شبيهة كیم كاردشیان تستعد لزيارة السعودية بعد طردها من الكويت (فيديو)

شاهد.. الأمير السعودي النائم في غيبوبة منذ 15 عاماً يفاجئ عمته بعد أن ألقت عليه التحية

بعد تهديدها بمقاطعها الإباحية.. سوزان نجم الدين تكشف صدرها وتستعين بالإمام الشافعي

رهف القنون تفضح قصة الحمامات المفتوحة وغرف النوم.. صور

بالصور.. شمس الكويتية تسحب فستانها لتكشف ظهرها وتبرز أردافها.. والجمهور: أول مرة نشوف الضخم

اعتراف صادم من منة عرفة: أرغموني على القيام بهذا الأمر!

ما لا تعرفه عن عشيقة ترامب "الفاتنة" التي نقلت له عدوى كورونا .. شاهد 16 معلومة مع الصور

بإطلالة إغراء ساخنة.. نجمة مسلسل البرنس تشعل ماراثون الأرداف

قبل قليل.. رهف القنون تؤكد إنفصالها عن زوجها.. والأخير يخطف منها طفلتها (فيديو)

ميسي ينافس 9 أساطير في تاريخ كرة القدم لدخول "فريق الأحلام"

عشيق رهف القنون الكنغولي يفجر مفاجأة مدوية بعد انفصالهما.. شاهد

بفستان ملتصق بجسدها.. نجمة "العشق الممنوع" تستعرض إبطها ومفاتنها بجراءة كبيرة

بالصورة.. نجمة "شارع شيكاغو" تظهور بين أحضان أيمن زيدان بفستان الزفاف

ديما بياعة تعود وحيدة إلى الجمهور.. وتنشر تعليقاً مؤثرًا للغاية (صور)

بهدوم العزا.. ليلى علوي ترقص بعد خروجها من منزل محمود ياسين وتثير الغضب

من هنا، إن الاحتفاظ بالبيض في باب الثلاجة يمكن أن يفسد بعض الأطباق القائمة على البيض، مثل المرنغ أو البيض المقلي، لأن اهتزاز الباب عند فتح الثلاجة من شأنه أن يزعزع سلامة البيض.

نصائح لحفظ البيض

– تنصح خدمة معلومات البيض البريطانية أنه من أجل “السلامة المثلى” يجب تخزين البيض في صناديق عند درجة حرارة ثابتة أقل من 20 درجة مئوية بعيداً عن الأطعمة ذات الرائحة القوية حيث يمتص البيض الروائح بسهولة.

– حاولوا أيضاً تجنب نقل البيض كثيراً بين درجات حرارة شديدة البرودة ودافئة جداً مثل بين السيارة والثلاجة، أو الثلاجة والمطبخ خصوصا في موسم الحرّ.

– كما انه، يمكن ان تتجنبوا وضع البيض في الثلاجة في موسم الشتاء والبرد، خصوصاً اذا كنتم لا تستخدمون أيّ نظام تدفئة في المطبخ.

– ولا تنسوا الإطلاع على تاريخ إنتاج البيض، وتاريخ انتهاء صلاحيته. فهذا الأمر يضمن لكم تناول بيض طازجاً، ويجنّبكم التعرّض لأيّ نوعٍ من التسمم الغذائي.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام