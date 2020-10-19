اعتداء جماعي على قاصرتين.. والكاميرات تضبط المجرمين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٣٥ مساءً (دوت الخليج)

تحركت السلطات الإيطالية بشكل فوري بعد وقوع جريمة اعتداء جماعي على قاصرتين بريطانيتين جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة فرانس برس، السبت، أن السلطات أوقفت أربعة رجال تتراوح أعمارهم بين التاسعة عشرة والثالثة والعشرين في إطار التحقيق بالقضية، بحسب ما أعلن بييترو أرجنتو، المدعي العام في ماتيرا، كبرى مدن منطقة بازيليكاتا الجنوبية.

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وقد تعرضت فتاتان بريطانيتان، وهما صديقتان يتحدر أهل إحداهما من المنطقة، بحسب وسائل إعلام إيطالية، للاغتصاب مرات عدة ليلا خلال سهرة أقيمت في فيلا في ماركونيا دي بيستيتشي، على بعد نحو 30 كيلومترا من جنوب ماتيرا.

ونشرت الشرطة الإيطالية تسجيلا لإحدى كاميرات المراقبة التي كانت مثبتة في الفيلا، ويظهر عددا من الرجال وهم يجرون إحدى الفتاتين.

وكانت هذا التسجيل أحد الأدلة التي قادت إلى القبض على المتهمين. وأثارت جريمة الاغتصاب الجماعي صدمة في البلدة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتقرّب شابان من الضحيتين، "مستفيدين من تناولهما الكحول. ويعتقد أن الشابين الآخرين وصلا في فترة لاحقة وجرت عمليات الاغتصاب في حقل تابع للفيلا"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية "ايه جي آي" عن المدعي العام.

وأفاد هذا الأخير بأن الشرطة لا تزال تبحث عن أربعة رجال آخرين شاركوا في ذاك الاغتصاب الجماعي، مضيفا أن الموقوفين الأربعة هم من المنطقة وللبعض منهم سوابق قضائية.

وروت الفتاتان، وهما في قرابة الخامسة عشرة من العمر، ما حصل معهما عند عودتهما إلى المنزل، فطلب الأهل سيارة إسعاف نقلتهما إلى مستشفى في ماتيرا.



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