نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بعد تهديدها بمقاطعها الإباحية.. سوزان نجم الدين تكشف صدرها وتستعين بالإمام الشافعي على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٠٥ مساءً (دوت الخليج )

شاركت النجمة السورية سوزان نجم الدين، جمهورها بمقطع صوتي أرفقته بصورة جريئة لها، عبر منصة تداول الصور والفيديوهات "إنستغرام".

وعلقت سوزان على مشاركتها قائلة : "مساكم حبايبي اشتقت لكم" ، واستعارت في حديثها الصوتي المسجل بأبيات شعرية من إحدى قصائد الإمام الشافعي.

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وظهرت الفنانة السورية، في اطلالتها الحديثة، بفانيلة سوداء خفيفة وضيقة مع معطف أسود وشال بعدة ألوان، ونظارة شمسية انيقة مع تسريحة شعر أحمر بخصلات قصيرة .

وكشفت في اطلالتها صدرها وذراعيها، وابرزت نهديها، وهي في صحراء شديدة الأحمرار، وعلى الفور انهالت عليها التعليقات بكثرة من قبل متابعيها.

وقد رصدنا بعض تلك التعليقات الغزيرة وهي على النحو التالي :

"والله إحنا الي اشتقنا لك اكثر يا قمر ، أحلى صدر بالوسط الفني ، أنت وصوتك دواء ، صدرك وجسمك يسحروا، بحبك يا سوزان يا ملكة جمال المجرة ، ايه الحلاوة والجمال داه بعشقك، احنا دائما مشتاقينلك يا بعد عمري وروحي ".

https://www.instagram.com/p/CGiOknIBxGX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGiOknIBxGX/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Suzan Najm Aldeen (@suzannajmaldeen) on Oct 19, 2020 at 11:21am PDT

يأتي ذلك بعدما أشعلت الفنانة سوزان نجم الدين، قبل أيام قليلة، منصات التواصل الاجتماعي، بإطلالة ارتدت فيه فستاناً قصيراً مكشوف الصدر والبطن واجزاء كبيرة من نصفها الأسفل.

وتداول رواد منصات التواصل، عشر صور للفنانة السورية عقب مشاركتها بهذه الصور على حسابها بموقع إنستغرام .

والتقطت الصور الحديثة والجريئة للنجمة سوزان نجم الدين، في حفل زفاف أحد رجال الأعمال في مصر ، بحسب تعليقها الذي قالت فيه : "الف الف مبروك زفاف رجل الأعمال الصديق باسل سماقية وإن شاء الله دائما بالأفراح".

وظهرت نجم الدين، في لقطات مختلفة من حفل العرس، منها لقطات مع العريس ومع الفنان عمرو دياب، اختارت لها فستاناً قصيراً وشفافا من الأعلى يكشف ويبرز جسدها ومفاتنها للعيان بوضوح تام.

وحظيت الإطلالة بتفاعل كبير من قبل متابعيها، ومن قبل رواد منصة إنستغرام الذين تداولوها، وكانت معظم التعليقات تحتوي على تهنئة العريس وعروسه، والتغزل بجمال وأناقة وانوثة الفنانة سوزان نجم الدين. وكانت الفنانة السورية سوزان نجم الدين قد كشفت في وقت سابق، عن تعرضها لتهديد بنشر مقاطع اباحية لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وقالت في لقاء مع برنامج "راحت علينا" الذي يقدمه الاعلامي اللبناني هشام حداد على شاشة تلفزيون لنا السورية ، بأنها لا تعرف الفتاة التي تهددها بنشر مقاطع اباحية. واصفة تهديها بالسخافات.

ونفت أن تكون لديها شقيقة تدعى ميريانا نجم الدين، وقالت إنها لا تعلم من هي ميريانا نجم الدين ولا تعرف عنها شيئاً، فهي لديها شقيقة واحدة إسمها ميساء وبعيدة كل البعد عن الفن لأنها محجبة، بالإضافة لأربعة إخوة شباب.

ورفضت الرد على ما اسمته "سخافات السوشيال ميديا" ووصفت - أيضا - من هم على شاكلة هذه الفتاة بأنهم متسلقين على الشهرة، وإكتفت بتهديدها برفع قضية في حال إستمرت بهذه الإساءات.

يُذكر أن سوزان نجم الدين خاضت الموسم الرمضاني 2019 بمسلسل "ابن أصول" بطولتها مع حمادة هلال، ‏وآيتن عامر، ومحمد نجاتي، ورانيا منصور، وإيناس كامل، وإسلام إبراهيم، وعماد رشاد، وكريم أبو زيد، ووفاء سالم، و‏أحمد حلاوة، وأحمد كرارة، وحمزة العيلي، والطفل محمد الفخراني، ولاشينة لاشين.

والمسلسل من تأليف أحمد محمود أبو زيد، و‏إخراج محمد بكير، ومن إنتاج سينرجي‎.‎



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