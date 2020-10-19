شبيهة كیم كاردشیان تستعد لزيارة السعودية بعد طردها من الكويت (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٤٦ مساءً (دوت الخليج )

حددت شبيهة النجمة العالمية كیم كاردشیان، الإعلامية اللبنانية سازديل، وجهتها المقبلة بعد قرار السلطات الكويتية بإبعادها عن البلاد على خلفیة نشرھا صور وفيديوهات فاضحة، عبر حساباتھا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت سازدیل إنها ستتوجه قريبا إلى مدينة جدة بالسعودية من أجل افتتاح فرع جديد لمراكز التجميل خاصتها هناك، مضيفة بأنها لن تستقر في جدة، كونها قررت الاستقرار في بلدها لبنان.

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وبثت الإعلامیة اللبنانیة مقطع فيديو عبر سناب شات قالت فيه: "الخبرية الحلوة كتير أنه قريبا جدا رح يتم افتتاح مركز سازديل في جدة، إن الله ورح يكون عندي زيارة قريبا، ما رح استقر بجدة، لأني أنا خلاص قررت إني أعيش في لبنان، والاستقرار بالطبع رح يصير هون، ورح يصير هناك زيارات لعدد من الدول اللي فيها المراكز تبعتي".

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وذكر متابعون أن تصريحات سازدیل الجديدة باستقرارها في لبنان تتناقض مع كل ما صرحت به بعد قرار ترحيلها، عندما قالت: "سأعود إلى الكویت بمجرد إظھار عقد زواجي من مواطن كويتي".

وعلقت شبيهة كیم كاردشیان ، على قرار ترحيلها، بقولها في تصریحات لصحیفة "الرأي" الكویتیة: "كل ما حصل معي من قرار إبعاد قامت به وزارة الداخلیة سوف یتبخر بمجرد إخراجي لعقد زواجي من زوجي الكویتي، ولكنه في الوقت الحاضر مسافر، وعندما یعود سأخرجه وسأعود للكویت، لأن زوجي كویتي ولا یحق لھم إبعادي".

وكانت سازدیل قد كشفت تفاصیل ضبطھا، قائلة: "كل ما أعرفه أنني سبق وأن وقّعت على تعھد بعدم ارتداء الملابس الضیّقة والتصویر في سناب شات، وبعد ذلك اتصل علي أحد العاملین في وزارة الداخلیة یوم الخمیس الماضي، وأبلغني بضرورة حضوري ثم اتصل علي مرة اخرى یوم الجمعة، وطلب حضوري وأنا كنت في البحر، إلا أنني رجعت وذھبت مع محامیتي على أساس أخلص الموضوع بسرعة وأعمل تعھد وامشي".

وتابعت: "تفاجأت عند وصولي بأنھم أخذوني وبصموني ووضعوني في الحجز، ولم یمكنوا مندوب السفارة من مقابلتي بحجة انني ذھبت لمقابلة المدیر، وفِي الحقیقة أنني لم أقابل أي مدیر... وبعد ذلك تم ابعادي". مختتمة : "وزارة الداخلیة لا تملك إبعادي من البلاد، وسأعود بمجرد ظھور زوجي الكویتي الذي یقضي إجازة خارج البلاد".



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