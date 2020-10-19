أقوى مشهد إغراء.. نجمة ستار أكاديمي تبرز منحنياتها في أحدث إطلالة (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاثنين ، ١٩ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٣٨ مساءً (دوت الخليج )

نشرت نجمة برنامج ستار أكاديمي، شذى حسون، صورة إغراء حديثة لها عبر حسابها على موقع إنستغرام.

وبدت الشابة المغربية العراقية في اطلالتها الجريئة، مرتدية بنطالًا جينزًا ملتصقاً بجسدها باللون الأزرق، مع فانلة ناعمة وضيقة مكشوفة الخصر، مع نظارة شمسية، واختارت تسريحة شعر ذهبية تماوجت خصلاتها فوق ظهرها .

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وتعمدت نجمة " ستار أكاديمي" لعام 2007، على توجيه نصفها الأسفل من الخلف نحو عين الكاميرا فيما انحرفت قليلا من النصف الأعلى من جسدها ، ووجهته مع رأسها نحو الكاميرا التي التقطت لها هذه الصورة لتبرز منحنياتها أمام جمهورها ومتابعيها..

وجاء تعليق الفنانة شذى حسون، على صورتها محل العرض ، بفقرة قصيرة قالت فيها : "توقف عن البحث عن السعادة في نفس المكان الذي فقدت فيه شذى".

المتابعون للشابة المغربية العراقية الجميلة ، تفاعلوا سريعا مع إطلالتها ، وعبروا من خلال تعليقاتهم عن إعجابهم الشديد بظهورها الجديد ، ومحبتهم لها ، كما لم تخل التعليقات من وجود عدد بمحتوى خادش للحياء .

https://www.instagram.com/p/CGh4SkJpOtD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGh4SkJpOtD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Shatha Hassoun شذى حسون (@shathahassoun) on Oct 19, 2020 at 8:00am PDT

ومؤخرًا شاركت نجمة برنامج ستار اكاديمي، متابعيها عبر حسابها بموقع إنستغرام، بصورة حديثة لها، ظهرت فيها وهي ترتدي فستاناً أبيضاً شفافاً، وبتسريحة شعر وردية منسدلة على كتفيها وظهرها بطريقة انسيابية بديعة تفيض جمالاً ورقة وإثارة.

وعلقت عليها قائلة : "أنا لنفسي وانت لأمثالك" ، مما جعل عدد من متابعيها يستنتجون وقوع خلاف وانفصال بينها وبين حبيبها .

صورة الفنانة شذى، تلك، حضيت أيضا إلى جانب تطرق المتابعين لوقوع انفصال بينها وبين حبيبها غير المعروف لهم، بتفاعل كبير من قبل جمهورها ومتابعيها الذين غمروها بكلمات الإطراء والغزل والإعجاب . كما وصفها الجمهور، بملكة جمال الكون وبالقمر ونجمة الغناء العربي وغيرها من الأوصاف المعبرة عن مدى عشقه وحبه لها.

وخضعت المطربة حسون في أغسطس الماضي، لعملية جراحية، دون أن تكشف عن تفاصيل وضعها الصحي الذي استدعى إجراء العملية.

ونشرت عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، صورة لها وهي على سرير المرض مرتدية زي العمليات، وأرفقتها بتعليق جاء فيه : "أحمدك يا ربي وأشكر فضلك، توني مخلصة عمليتي".

وتعاطف عدد كبير من زملاء ومتابعي شذى حسون معها، بعد إعلانها الخضوع لعملية جراحية، متمنين لها الشفاء العاجل والسلامة.

كما خضعت حسون إلى تحاليل وفحوصات فيروس كورونا المستجد قبل إتمامها العملية الجراحية الأخيرة، وطمأنت جمهورها على عدم إصابتها بالفيروس من خلال توثيقها إجراء الفحوصات التي جاءت سلبية، وذلك في مقطع فيديو نشرته عبر "إنستغرام".

يذكر أن الفنانة شذى حسون من مواليد العاصمة المغربية الدار البيضاء عام 1981،لأب عراقي يعمل في مجال الصحافة وأم مغربية تعمل مُدرّسة لمادة التاريخ. ودرست الأدب الإنجليزي الدار البيضاء، ثم واصلت دراستها الجامعية في مدينة طنجة في تخصص إدارة السياحة والفندقة، بعدها سافرت إلى فرنسا للحصول على شهادة الماجستير والدكتوراه، وعادت إلى المغرب لتعمل في مجال دراستها في إحدى الفنادق الكبيرة.

كانت بداية حسون مع الفن منذ الصغر حيث كانت تهوى الغناء، ورأى فيها والدها الموهبة لذلك قرر تشجيعها على خوض المجال الفني، فشاركت وهي في مرحلة المراهقة في مسابقة (نجوم ونجوم) الغنائية على قناة (دوزيم) المغربية، وحازت على المرتبة الثانية على مستوى المغرب.

ولعبت الصدفة دورها فى حياة شذى حسون عندما سمعها طاقم تحكيم برنامج (ستار أكاديمى)، الذي كان يجري الاختبارات الخاصة بالمشتركين في الفندق الذى تعمل به وطلب منها التقدم للاختبار، ونجحت في التصفيات حتى وصلت إلى المرحلة النهائية من البرنامج، وحصلت على لقب ستار أكاديمي فى موسمه الرابع. وبعد فوزها باللقب قدمت العديد من الأغنيات التي زادت من شهرتها ونجاحها.



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