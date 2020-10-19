الرياح تحرج نسرين طافش وتطير فستانها القصير وتكشف المستور.. شاهد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:١٥ صباحاً (دوت الخليج)

خطفت الفنانة نسرين طافش الأنظار بإطلالات بحرية ارتدت فيها فساتين جميلة متنوعة. ونشرت في حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور، إنستقرام، مجموعة من الإطلالات، التي التُقطت لها خلال قضائها لعطلتها الصيفية في جزر المالديف، أثارت إعجاب المتابعين للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: فيديو نادر يكشف سبب كره أم كلثوم لـ فريد الأطرش لأول مرة.. شمس الكويتية تزيح ملابسها لاظهار وشم كبير شركات سعودية كبرى توجه ضربة قاصمة ومزلزلة لتركيا تنبيه عاجل من الأحوال المدنية السعودية حول التقدم للوظائف المعلنة أقوى مشهد إغراء.. نجمة ستار أكاديمي تبرز منحنياتها في أحدث إطلالة (شاهد) "الرجل الذي باع ظهره" يدشن مهرجان "سينيميد" ويروي قصة تحول لاجئ سوري إلى لوحة (فيديو) فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز شبيهة كیم كاردشیان تستعد لزيارة السعودية بعد طردها من الكويت (فيديو) شاهد.. الأمير السعودي النائم في غيبوبة منذ 15 عاماً يفاجئ عمته بعد أن ألقت عليه التحية بعد تهديدها بمقاطعها الإباحية.. سوزان نجم الدين تكشف صدرها وتستعين بالإمام الشافعي رهف القنون تفضح قصة الحمامات المفتوحة وغرف النوم.. صور بالصور.. شمس الكويتية تسحب فستانها لتكشف ظهرها وتبرز أردافها.. والجمهور: أول مرة نشوف الضخم اعتراف صادم من منة عرفة: أرغموني على القيام بهذا الأمر! احذروا حفظ البيض في باب الثلاجة.. خطر كارثي لن تتوقعوه! بهدوم العزا.. ليلى علوي ترقص بعد خروجها من منزل محمود ياسين وتثير الغضب ولفتت احدى الصور انتباه المتابعين حيث بدت فيها النجمة السورية وهي تحاول أن تلملم فستانها الذي طيرته الرياح وكشفت عن فخذيها. جدير بالذكر أن آخر أعمال نسرين طافش مسلسل “الوجه الآخر” الذي يشاركها بطولته الفنان ماجد المصري.

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