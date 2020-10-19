فيديو نادر يكشف سبب كره أم كلثوم لـ فريد الأطرش

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٤٤ صباحاً (دوت الخليج )

تصدّر المطربان الراحلان فريد الأطرش وأم كلثوم حديث الجمهور، بعد تداول مقطع فيديو نادر للأول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتحدث فيه عن الثانية، وهو ما جعل "موسيقار وكوكب الشرق" يصبحان "ترند" على السوشال ميديا.

وطُرح اسم أم كلثوم عقب حديث الجمهور عن سعي فريد الأطرش للتعاون معها، وأنها كانت دائمة الرفض لتلك العروض الفنية، كما كان يعتقد بأن أم كلثوم تكرهه وشقيقته المطربة الشهيرة أسمهان.

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وأكد المتابعون أن هذا الفيديو يعود إلى عام 1973 أي قبل عام من وفاة فريد الأطرش، وعلق فيه خلال حوار مع الإذاعة السورية، عن رفض أم كلثوم للتعاون معه قائلًا: "هي بتكرهنا مبتحبناش"، وذلك في إشارة إليه وإلى شقيقته أسمهان.

وأضاف الأطرش: "جرحت نفسي لما قولت إن أمنيتي التعامل مع أم كلثوم وأنا مش مضطر لكن حبيت أواجه الناس إني لأي درجة بنزل من كرامتي الفنية ونفسيتي بتتعذب.. بقولها أنا ليا أمنية بتمنى تحقيقها، الناس عارفة قيمتي الفنية، وأقدر أقدم أفضل بكثير مما قدم لها".

وأشار وقتها إلى أنه ومع استمرار رفض أم كلثوم لألحانه وتبريرها ذلك بأن الألحان "مش حلوة" وفق وصفه، طلب منها الموسيقار أداء إحدى ألحانه وإعطاء الفرصة للجمهور للحكم لأنه يريد أن يخوض غمار المنافسة في ذلك لاسيما وأن الجمهور سأله كثيرًا عن عدم تعاونه معها، إلا أنها رفضت.

وأوضح أنه في إحدى المرات قدم لها أغنية وطنية للشاعر بشارة الخوري عن الثورة الفلسطينية تسمى "وردة من دمنا"، وأنه عندما استمعت كوكب الشرق إلى الأغنية ووافقت على غنائها في البداية عادت لترفض.

وتابع فريد الأطرش: "سمعت الأغنية واتجننت عليها وفرحتها كانت لا توصف، وقالت لي يالا.. وهنأتني على اللحن، وبعد أربع خمس أيام غيرت رأيها في حاجة كانت في نفسها من ناحيتي في حد أثر عليها في حد واقف في طريق إني أتعاون معاها لكن أنا مش عارف هي إيه".

وفسّر الموسيقار الأطرش سبب الرفض بقوله: "ربما كانت تكره أسمهان وأنا ورثت هذا الكره منها، لما تتكلم عني تقول ده فنان كويس وعظيم، أجي أقدم لها ألحان رائعة ألاقيها مش عاوزة تغنيها.. مش هي اللي تحكم على ألحاني مش من حقها.. الجمهور هو اللي يحكم.. بعض الأشخاص تدخلوا ليحرموني من لقائها لكي لا تحدث أي مقارنات".

واحتفى محرك البحث "غوغل" اليوم بالذكرى الـ110 لميلاد للموسيقار فريد الأطرش، من خلال تغيير شعاره ليتضمن صورته ومعه آلته الموسيقية "العود" والتي لازمته طيلة مشواره الفني، حتى أصبح أحد أهم مطربي القرن الماضي، فضلًا عن ما قدمه في مشواره السينمائي.

وولد الفنان فريد الأطرش، في 19 أكتوبر 1910، ببلدة القريا بجبل الدروز جنوب سوريا، واسمه الحقيقي "فهد فرحان إسماعيل الأطرش"، الشهير فنيًا بـ"فريد الأطرش".

وللفنان الأطرش مشوار سينمائي حافل، حيث اشترك في 31 فيلمًا كان بطلها جميعًا وقد أنتجت هذه الأفلام في الفترة الممتدة من عام 1941 وحتى عام 1975، ومن أشهر الأفلام على الإطلاق والذي جنى أرباحًا طائلة فيلم "حبيب العمر"، لأنه جسد قصة حب حقيقية.



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