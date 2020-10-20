نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر انفجار بطارية هاتف يحرق سيارة أمير سعودي.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٣٨ صباحاً (دوت الخليج)

نشر الأمير السعودي مشعل بن محمد بن سعود بن عبد العزيز، على حسابه على موقع تويتر، فيديو يظهر آثار انفجار بطارية هاتف محمول في سيارة بسبب الحرارة لتوعية الناس على مخاطر هذا الأمر.

وكتب الأمير مشعل معلقاً "علينا الحذر الشديد من الجولات وشواحنها، وخصوص التوصيلات الكهربائية وتحميلها أكثر من طاقتها، أو ترك الهواتف وامثالها على الشحن اثناء الليل وغفلة أهل البيت، فكثير من حوادث الحريق والاختناق مؤخرا كانت بسببها، (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ)".

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كثيرون علّقوا على الفيديو وتفاعلوا معه، فغرّد عبد الله بن عبد العزيز قائلاً: "جزاك الله خير يا صاحب السمو البعض قد يتهاون فيها ، وخطر الشواحن قد يسبب خسائر كبيرة فـ الافضل : عند النوم أو المغادرة من منزلك فصل الشاحن لسلامتك وسلامة بيتك وأهلك و أيضا وكذلك عند نزولك من سياراتك فصلها مهم جداً وأيضاً عدم ترك اي شي يتعلق بالغاز على سبيل المثال( الولاعة )".

في سياق متصل، وثقت كاميرا مراقبة حادثة انفجار بطارية هاتف جوال في وجه أحد أصحاب محال صيانة الجوالات بمدينة تبوك، شمالي السعودية.

ونقلت صحيفة "سبق" عن صاحب المحل، قوله إن أحد الزبائن أحضر هاتفاً لإصلاحه، وعندما نظر إليه شعر بوجود مشكلة في مكان البطارية، وأثناء معاينته للهاتف انفجر في وجهه، وخلف إصابات طفيفة، وكاد أن يتسبب في حريق بالمحل.





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