وفاء الكيلاني تحرج زوجها تيم حسن والسبب صورة مع نيللي كريم

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٣١ صباحاً (دوت الخليج)

شاركت الاعلامية المصرية وفاء الكيلاني زوجة الفنان السوري تيم حسن الشهير بشخصية جبل شيخ الجبل متابعيها وجمهورها عبر منصة التواصل الاجتماعي انستجرام ظهور جديد أثارت من خلاله المثير من الجدل في السوشيال ميديا.

وظهرت الكيلاني رفقة الفنانة المصرية نيللي كريم ضمن الترويج لحلقتها الخاصة في برنامج السيرة الذي تقدمه عبر قنوات ابو ظبي وقناة dmc المصرية.

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وعلقت الكيلاني على الصورة التي جمعتها بكريم بالقول: “الليلة السيرة على قناة dmc الساعه 11 بتوقيت القاهرة وعلى قناة ابوظبي الساعة 11 بتوقيت الإمارات”.

https://www.instagram.com/p/CGbETlCHe35/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGbETlCHe35/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGbETlCHe35/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Nelly Karim (@nellykarim_official) on Oct 16, 2020 at 4:30pm PDT

وتغزل قسم من الجمهور باطلالة الكيلاني زوجة النجم السوري تيم حسن بينما ترك البعض العديد من التعليقات التي انتقدت ظهورها الجديد بسبب نحافة وجهها المفرطة حسب وصفهم.

ورجح الجمهور قيام الكيلاني بحمية مفرطة وتمارين رياضية قاسية للحفاظ على رشاقة جسمها مما أدى الى ظهورها بهذا الشكل مع عظام وجهها البارزة.

والجدير بالذكر ان الكيلاني غابت عن الشاشات كاعلمية بعد تقديمها برنامج تخاريف عبر شاشة mbc لتعود بقوة عبر بنامجها السيرة الذي تستضيف فيه ألمع نجوم الوطن العربي.

ويشار الى ان تيم حسن نجم الهيبة صدم الجمهور منذ عدة سنوات بارتباطه وزواجه بالكيلاني بعد طلاقه من زوجته السورية ديمة بياعة والتي أنجب منها ورد وفهد ويشارك تيم في بطولة الجزء الرابع من مسلسل الهيبة العودة رفقة ديمة قندلفت ومنى واصف وعادل كرم وأويس مخللاتي وروزينا لاذقاني وغيرهم من أبطال العمل.



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