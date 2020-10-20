نشكركم على قرائتكم خبر من جديد.. الريال يهوي من جديد امام الدولار والسعودي (أسعار الصرف) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني يوم الإثنين 19 اكتوبر: -في صنعاء جديد أخبار دوت الخليج: شراء الدولار 614 بيع الدولار 616 شراء السعودي 162 بيع السعودي 162.30 - في عدن شراء الدولار 833 بيع الدولار 836 شراء السعودي 219 بيع السعودي 219.50

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